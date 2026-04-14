Sebastian Fabijański znowu wszystkich zaskakuje! Jego plan w "Tańcu z Gwiazdami" to coś więcej niż show

Szok w "Tańcu z Gwiazdami". Fabijański znowu zaskakuje

W programie "Taniec z Gwiazdami" emocji nie brakuje, ale tym razem zrobi się jeszcze bardziej wyjątkowo. Sebastian Fabijański postanowił wykorzystać swoją obecność w show do czegoś znacznie ważniejszego niż tylko rywalizacja o Kryształową Kulę.

Zobacz też: Fabijański o gościu u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Padły wymowne słowa!

"Taniec z Gwiazdami": Sebastian Fabijański nie tylko tańczy, ale i angażuje się charytatywnie

Aktor zdradził "Super Expressowi", że planuje stworzyć obraz! Dzieło ma powstać podczas nagrań materiału towarzyszącego programowi. To jednak dopiero początek. Po ukończeniu pracy Fabijański chce, aby obraz został podpisany przez uczestników i osoby związane z programem. Dzięki temu zyska wyjątkową wartość - nie tylko artystyczną, ale i emocjonalną.

Najważniejszy punkt całej akcji? Licytacja! Gotowe dzieło trafi na aukcję charytatywną, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na szczytny cel. Jak podkreśla sam aktor, chodzi o to, by zrobić coś "pięknego" i realnie pomóc innym.

Jest plan, żeby tu namalować obraz w trakcie materiału ENG. Potem na tym obrazie zebrać od wszystkich podpisy i następnie oddać go na licytację i puścić na jakąś piękną akcję - mówi nam Sebastian Fabijański.

To nie pierwszy raz, kiedy Fabijański pokazuje swoją wrażliwszą stronę, ale tym razem chce zaangażować także widzów i fanów programu. Wszystko wskazuje na to, że akcja może odbić się szerokim echem.

Zobacz też: 40 punktów i totalna euforia! Fabijański o mały włos nie zemdlał, kiedy usłyszał, co mówi Pavlović

Fabijański miał namalować obraz Wojewódzkiemu. Totalnie o tym zapomniał

Kilka lat temu Kuba Wojewódzki zdobył się na komentarz w sprawie działalności artystycznej Fabijańskiego. Showman w swoim felietonie pozwolił sobie na kąśliwe uwagi pod adresem Sebastian, sugerując z przymrużeniem oka, że jego artystyczna droga jest co najmniej… niekonwencjonalna. Aktor nie pozostał mu dłużny. W mediach społecznościowych ironicznie podsumował ich relację, dając do zrozumienia, że Wojewódzki najpierw wbija szpilki, a potem zaprasza do swojego programu, jakby nic się nie stało. Dorzucił nawet, że może kiedyś stworzy dla niego obraz. Jak się jednak okazuje - temat szybko ucichł. W rozmowie z "Super Expressem" Fabijański przyznał z rozbrajającą szczerością, że… zupełnie zapomniał o tej deklaracji.

Namalowałeś już dla niego obraz w prezencie? - pytamy w trakcie wywiadu.Nie, dlaczego? - zapytał Fabijański.Mówiłeś, że namalujesz - odpowiadamy w trakcie rozmowy.Dla Kuby Wojewódzkiego? Nie pamiętam - mówi nam Fabijański.To parę lat temu było - próbujemy pociągnąć temat.Nie, nie namalowałem mu nic - odpowiedział z rozbrajającą szczerością Sebastian.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: To już dno? Widzowie masakrują Wojewódzkiego po głośnym wywiadzie

Zobacz naszą galerię: Fabijański szczerze o Stanowskim i Wojewódzkim. Z Krzysztofem połączyła go niechęć do Kuby?

40

Sonda Fabijański z brodą czy bez? z brodą bez brody