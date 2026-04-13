40 punktów i totalna euforia! Fabijański o mały włos nie zemdlał, kiedy usłyszał, co mówi Pavlović

Julita Buczek
2026-04-13 7:41

Sebastian Fabijański odpalił prawdziwą bombę na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! Jego walc wiedeński sprawił, że jury oniemiało, a Iwona Pavlović dosłownie rozpłynęła się nad jego talentem. Takich słów w tym programie dawno nie było!

Fabijański zamknął usta krytykom! Ten taniec wszystko zmienił

Walka o Kryształową Kulę robi się coraz bardziej brutalna. Kolejne gwiazdy odpadają, emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mają litości. W tej całej tanecznej bitwie jedno nazwisko wybrzmiewa coraz głośniej - Sebastian Fabijański. Aktor, który na początku budził mieszane uczucia, dziś wyrasta na czarnego konia tej edycji. I wygląda na to, że nie zamierza zwalniać tempa. Wręcz przeciwnie, właśnie odpalił występ, który może zapewnić mu miejsce w finale.

Walc wiedeński w jego wykonaniu to nie był zwykły taniec. To było show, które dosłownie zmiotło wszystkich z planszy - od pierwszego kroku aż po ostatni obrót. Razem z Julią Suryś stworzyli widowisko, od którego trudno było oderwać wzrok.

Największy szok? Reakcja Iwony Pavlović. Jurorka, znana z tego, że potrafi bezlitośnie punktować najmniejsze błędy, tym razem… totalnie odpuściła krytykę. Zamiast tego posypały się komplementy, jakich w "Tańcu z Gwiazdami" nie słyszy się często.

Pavlović była wręcz oczarowana. Podkreślała, że Fabijański ma w sobie coś magnetycznego, a dodatkowo tajemnicę, która przyciąga jak magnes. W pewnym momencie wypaliła tekstem, który momentalnie stał się hitem internetu - zasugerowała, że aktor zagrałby nawet najprostszy rekwizyt i zrobiłby z tego coś wyjątkowego.

Masz w sobie coś takiego, że jest w tobie tajemnica. Mam taki niedosyt, jak ty tańczysz. Tańczyłeś bardzo pięknie (...) Ty zatańczyłeś cały ten fragment sportowy, bardzo trudny. Idź po to do przodu, idź po prostu idź. (...) . Jak będzie trzeba, to ty i kromkę chleba zagrasz - powiedziała z kolei Iwona Pavlović.

To nie wszystko. Rafał Maserak dorzucił swoje trzy grosze, nazywając ich występ kolejnym "diamentem" tej edycji. Jurorzy byli zgodni - to był poziom finałowy. A punktacja? Maksimum. Pełne 40 punktów, które tylko potwierdziły, że Fabijański jest teraz w absolutnej topce.

Kolejny diament do naszego pudełeczka - powiedział oczarowany Maserak.

W sieci zawrzało. Komentarze fanów mówią same za siebie: "występ wieczoru", "magia" czy "nie mogłam oderwać oczu". Wielu widzów przyznaje, że dopiero teraz zobaczyli, jaki naprawdę jest Fabijański i że całkowicie zmienili o nim zdanie.

