Fabijański o gościu u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Padły wymowne słowa!

Fabijański nie wytrzymał! Tak ocenił decyzję Wojewódzkiego i Kędzierskiego

Podcast Wojewódzkiego i Kędzierskiego od dawna przyciąga uwagę internautów nie tylko rozmowami, ale też doborem gości. Obok znanych nazwisk ze świata kultury czy mediów coraz częściej pojawiają się postacie budzące kontrowersje. Tym razem zapowiedź udziału Leny Polański rozpaliła internet do czerwoności. Jedni są ciekawi, inni nie kryją oburzenia. Właśnie w tym kontekście o komentarz poprosiliśmy Sebastiana Fabijańskiego, który sam nie raz mierzył się z medialnym szumem. Oto co wyjawił w rozmowie z "Super Expressem".

Zobacz też: Fabijański szczerze o Stanowskim i Wojewódzkim. Z Krzysztofem połączyła go niechęć do Kuby?

Sebastian Fabijański podszedł do sprawy z dystansem, ale nie ukrywał, że rozumie mechanizmy rządzące dzisiejszymi mediami. Jak zauważył, wybór gości coraz częściej podyktowany jest zasięgami i zainteresowaniem odbiorców. Aktor przyznał wprost, że świat mediów zmienia się na naszych oczach, a granice między różnymi środowiskami zacierają się coraz bardziej. Dla jednych to naturalna ewolucja, dla innych - powód do niepokoju.

Zobacz też: Miłosny trójkąt w "Tańcu z Gwiazdami"?! Nożyński wzdycha do Skierskiej, a ona woli jego konkurenta!

W jego wypowiedzi nie zabrakło jednak wyważenia. Podkreślił, że nie czuje się osobą, która powinna oceniać czyjeś wybory zawodowe ani sposób, w jaki ktoś zarabia pieniądze. Zwrócił uwagę, że ludzie funkcjonują w różnych rzeczywistościach i każdy ma swoją drogę.

Generalnie zasięgi są... Tutaj wydaje mi się, reżyserują wybory, przywykłem już do tego. Tak się dzieje, tak świat w taką stronę idzie i tak to się kręci. Wydaje mi się, że jestem zbyt mały, żeby to oceniać. Czy to jest właściwe, czy nie wiem... To jest pęd, którym po prostu - niestety, albo stety, nie wiem, uczestniczymy jako istoty ludzkie na świecie żyjące. Takie porównanie - mówi "Super Expressowi" Sebastian Fabijański.

Fabijański zaznaczył też, że kluczowe jest to, co wydarzy się w samej rozmowie. To właśnie sposób prowadzenia wywiadu i postawa gościa mogą sprawić, że odbiór całej sytuacji będzie zupełnie inny, niż zakładają krytycy. Jednocześnie nie ukrywał, że taki dobór gości niekoniecznie wpisuje się w jego własne gusta. Przyznał, że to nie jest jego "bajka", ale jednocześnie szanuje decyzje twórców podcastu i ich wizję programu. W jego słowach można było wyczuć jedno - pełną świadomość tego, jak działa dzisiejszy show-biznes. To przestrzeń, w której liczy się uwaga widza, a ta często kieruje się w stronę tematów budzących emocje i kontrowersje.

Na przykład Żurnalista ma na początku swoich podcastów taki tekst, że właśnie rozmawiać trzeba z każdym. To, co kto zrobi z tą rozmową i z jakiej strony się zaprezentuje gość Kuby, to już jest inna sprawa. Być może okaże się, że to jest w ogóle superinteligentna dziewczyna. W ten sposób zarabia, jaki zarabia - ludzie w różny sposób zarabiają pieniądze. Więc ja jestem ostatni do oceniania tego i torpedowania tego. Nie moja bajka, a to jak sobie tam, Kuba zarządza gośćmi, to już jest też jego sprawa - mówi "Super Expressowi" Fabijański.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: 40 punktów i totalna euforia! Fabijański o mały włos nie zemdlał, kiedy usłyszał, co mówi Pavlović

Zobacz naszą galerię: Fabijański o gościu u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Padły wymowne słowa!

