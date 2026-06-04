Pijany jak bela 22-latek potrącił młodą kobietę i zwiał. 21-latka zmarła w szpitalu

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-04 15:29

Tragiczny wypadek w Pruszkowie. W nocy, kilka minut po godzinie 3, na ul. Torfowej kierujący Audi potrącił 21-latkę, i uciekł z miejsca. Ranna kobieta trafiła do szpitala. Niestety, lekarze przegrali walkę o jej życie. Zmarła. Policjanci szybko namierzyli kierowcę. Był nim kompletnie pijany 22-latek.

Pijany jak bela 22-latek potrącił młodą kobietę i zwiał. 21-latka zmarła w szpitalu

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Autor: KSP/ Facebook

Pruszków. Potrącił autem młodą kobietę i uciekł

O dramacie, który rozegrał się w nocy ze środy na czwartek (3/4 czerwca) w Pruszkowie poinformowała Komenda Stołeczna Policji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Było kilka minut po godzinie 3, gdy na ul. Torfowej kierujący Audi potrącił 21-latkę, po czym uciekł z miejsca wypadku. Ciężko ranna kobieta została przetransportowana do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarła.

Policjanci ruszyli na poszukiwania sprawcy tragedii. W działaniach uczestniczyli pruszkowscy policjanci, a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP wraz z psami tropiącymi.

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Kierowca Audi był kompletnie pijany!

Dzięki natychmiastowej mobilizacji wszystkich sił już po ponad godzinie od wypadku kryminalni z Pruszkowa zatrzymali kierowcę Audi. Był kompletnie pijany!

- Sprawca zdążył jedynie porzucić swój pojazd niecały kilometr od miejsca tragedii. 22-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy - w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Od mężczyzny pobrano krew do badań, aby ustalić, czy znajdował się również pod wpływem narkotyków - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Auto biorące udział w zdarzeniu zostało odholowane na policyjny parking. Tam zostanie poddane szczegółowym oględzinom przez specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego KSP.

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