Pogoda na 4 i 5 czerwca. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami i trudnymi warunkami

Nawet 26 stopni i burze z silnym wiatrem. IMGW wydało prognozę na najbliższe godziny

Według prognoz IMGW temperatura maksymalna w czwartek, 4 czerwca wyniesie od około 19 st. C na krańcach wschodnich, wybrzeżu i terenach podgórskich Karpat do nawet 26 st. C w centrum kraju. W trakcie burz należy spodziewać się silniejszych porywów wiatru, osiągających do 70 km/h.

Synoptycy wskazują, że w nocy opady deszczu utrzymają się głównie na zachodzie Polski. Na Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe będą także zanikające burze. Na Dolnym Śląsku oraz Ziemi Lubuskiej miejscami może spaść nawet do 25 mm deszczu. Lokalnie prognozowane są również mgły ograniczające widzialność.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 11 do 16 st. C. Chłodniej będzie jedynie na Podhalu, gdzie termometry mogą wskazać około 8 st. C.

Burze wrócą w piątek. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i opadami

Jak prognozuje IMGW, piątek, 5 czerwca również przyniesie przelotne opady deszczu. Po południu, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, możliwe będą burze. Synoptycy przewidują, że podczas burz spadnie od 10 do 20 mm deszczu, a wiatr może osiągać w porywach do 70 km/h. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 18-20 st. C na zachodzie kraju do 24-26 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry pokażą około 16 st. C.

Według prognoz dla Warszawy, w czwartek temperatura wzrośnie do około 22 st. C. Możliwe są przelotne opady deszczu, które powinny ustępować w drugiej części dnia. W nocy w stolicy temperatura spadnie do około 14 st. C. Synoptycy nie wykluczają wystąpienia lokalnych mgieł. W piątek mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na temperaturę do 25 st. C. IMGW prognozuje przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. W czasie ich trwania wiatr może osiągać w porywach do 60 km/h.

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