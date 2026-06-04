Deszczowy początek weekendu w Warszawie. Sobota przyniesie ochłodzenie i mniej opadów

Pogoda w Warszawie: 5-7 czerwca

Nadchodzący weekend w Warszawie przyniesie mieszkańcom zmienną aurę z wyraźnymi różnicami w pogodzie każdego dnia. Termometry w najcieplejszych momentach dnia wskażą od około 22 do 24 stopni Celsjusza. Największe zmiany dotyczyć będą jednak opadów deszczu i temperatury odczuwalnej, na którą wpłynie również wiatr.

Deszczowy piątek na początek weekendu

Piątek, 5 czerwca, rozpocznie weekend w stolicy pod znakiem deszczu. Prognozowane są słabe opady, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez część dnia. Temperatura maksymalna sięgnie około 24 stopni, natomiast w nocy spadnie do około 13°C. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością, osiągając w porywach około 3 m/s.

Chłodniejsza sobota z większą szansą na słońce

W sobotę, 6 czerwca, pogoda wyraźnie się zmieni. Przede wszystkim będzie to najchłodniejszy dzień weekendu. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 22 stopni, a noc przyniesie spadek do około 11°C. Co ważne, sobota zapowiada się jako dzień niemal bezdeszczowy, z zachmurzeniem umiarkowanym, co daje szansę na przejaśnienia. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Niedziela cieplejsza, ale bardziej pochmurna

Ostatni dzień weekendu, 7 czerwca, przyniesie kolejne zmiany. W niedzielę do Warszawy wróci cieplejsze powietrze – termometry w dzień znów pokażą wartości zbliżone do piątkowych, czyli około 24 stopnie. Noce również będą cieplejsze, z temperaturą minimalną na poziomie około 15°C. Na niebie pojawi się jednak duże zachmurzenie i możliwe są niewielkie opady deszczu. Niedziela będzie też najbardziej wietrznym dniem weekendu, z porywami wiatru sięgającymi około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Zmienna aura w stolicy pozwoli na zaplanowanie różnorodnych aktywności. Deszczowy początek weekendu to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w przestrzeniach zamkniętych. Z kolei sobota, mimo niższej temperatury, ale przy niewielkich szansach na opady, będzie sprzyjać dłuższym spacerom i spędzaniu czasu na zewnątrz. Niedziela, choć cieplejsza, z większym zachmurzeniem i wiatrem, może być dobrym momentem na spotkania w osłoniętych miejscach.

Dane pogodowe: OpenWeather