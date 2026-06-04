Kompletnie pijana matka "opiekowała się" dwumiesięcznym dzieckiem! „Była poszukiwana przez sąd”

Warszawa Ursus. Pijana matka opiekowała się dzieckiem

Świadkowie zdarzenia powiadomili policję, że przy ul. Giserskiej w Warszawie kobieta pod wpływem alkoholu zajmuje się małym dzieckiem. Mundurowi Komisariatu Policji Warszawa Ursus natychmiast udali się pod wskazany adres. - Świadkowie zdarzenia wskazali miejsce, w którym nietrzeźwa kobieta przebywa z dzieckiem. 31-latka została przebadana na zawartość alkoholu w organizmie z wynikiem ponad 2 promile. Ponadto była poszukiwana przez Sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Kobieta została zatrzymana i doprowadzona do policyjnej celi - poinformowała sierż. Klaudia Śliwka.

Niemowlę trafiło do szpitala

Podczas interwencji pomocy przedmedycznej wymagało dwumiesięczne dziecko. Ostatecznie maleństwo w stanie niezagrażającym jego życiu i zdrowiu zostało przewiezione na dalszą hospitalizację do szpitala.

Nieodpowiedzialna matka z zarzutem

Zatrzymana 31-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dalszym losem maleńkiego dziecka zajmie się teraz Sąd Rodzinny.

- Jeśli masz podejrzenie, że dziecko znajduję się pod opieką osób nietrzeźwych-reaguj! Jeden telefon może zapobiec tragedii - zaapelowała sierż. Śliwka.

Pijana kobieta będąc w ciąży