Kompletnie pijana matka "opiekowała się" dwumiesięcznym dzieckiem! „Była poszukiwana przez sąd”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-04 12:55

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się 31-letnia mieszanka dzielnicy Ursus w Warszawie. Kobieta zajmowała się zaledwie dwumiesięcznym dzieckiem w stanie mocnego upojenia alkoholowego. Podczas badania alkomatem wydmuchała ponad 2 promile! Co więcej, podczas interwencji okazało się, że była poszukiwana przez sąd.

Kompletnie pijana matka opiekowała się dwumiesięcznym dzieckiem! „Była poszukiwana przez sąd”

i

Autor: KRP III - Ochota, Ursus, Włochy/ Materiały prasowe

Warszawa Ursus. Pijana matka opiekowała się dzieckiem

Świadkowie zdarzenia powiadomili policję, że przy ul. Giserskiej w Warszawie kobieta pod wpływem alkoholu zajmuje się małym dzieckiem. Mundurowi Komisariatu Policji Warszawa Ursus natychmiast udali się pod wskazany adres. - Świadkowie zdarzenia wskazali miejsce, w którym nietrzeźwa kobieta przebywa z dzieckiem. 31-latka została przebadana na zawartość alkoholu w organizmie z wynikiem ponad 2 promile. Ponadto była poszukiwana przez Sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Kobieta została zatrzymana i doprowadzona do policyjnej celi - poinformowała sierż. Klaudia Śliwka.

Polecany artykuł:

Pogoda na 4 i 5 czerwca. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami i trudnymi war…

Niemowlę trafiło do szpitala

Podczas interwencji pomocy przedmedycznej wymagało dwumiesięczne dziecko. Ostatecznie maleństwo w stanie niezagrażającym jego życiu i zdrowiu zostało przewiezione na dalszą hospitalizację do szpitala.

Polecany artykuł:

Pavlo z zemsty porwał 9-latka i się nad nim znęcał! Przerażające szczegóły, dzi…

Nieodpowiedzialna matka z zarzutem

Zatrzymana 31-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dalszym losem maleńkiego dziecka zajmie się teraz Sąd Rodzinny.

- Jeśli masz podejrzenie, że dziecko znajduję się pod opieką osób nietrzeźwych-reaguj! Jeden telefon może zapobiec tragedii - zaapelowała sierż. Śliwka.

Polecany artykuł:

Zawalona ściana kamienicy w Łosicach. Lądował śmigłowiec LPR
Pijana kobieta będąc w ciąży
Sonda
Widzisz, że dzieckiem opiekuje się pijany rodzic. Co robisz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA WARSZAWA
WARSZAWA URSUS
PIJANA MATKA OPIEKOWAŁA SIĘ DZIECKIEM
PIJANA MATKA