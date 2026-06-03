Zawalona ściana kamienicy w Łosicach. Lądował śmigłowiec LPR

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-06-03 13:28

Poważny wypadek budowlany w centrum Łosic w województwie mazowieckim. Podczas trwającego remontu starej kamienicy nagle runęła część budynku, mocno raniąc 50-letniego pracownika. Do akcji ratunkowej natychmiast skierowano liczne służby oraz wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zawalenie szczytu kamienicy w Łosicach

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Autor: losice.info/ Facebook

Katastrofa budowlana w Łosicach. Interweniowały służby ratunkowe

W środę 3 czerwca tuż przed godziną 10 służby z województwa mazowieckiego otrzymały pilne wezwanie do bardzo niebezpiecznego zdarzenia na terenie Łosic. Zgłoszenie dotyczyło groźnego incydentu podczas prac budowlanych, które prowadzono na jednej z miejscowych posesji.

„W trakcie wykonywania robót remontowych kamienicy doszło do zawalenia się szczytu budynku" – poinformowała media asp. Weronika Wujek, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji.

Dramatyczne sceny rozegrały się na terenie starej kamienicy w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiego rynku w Łosicach. Poważnych obrażeń ciała doznał 50-letni członek ekipy remontowej, którego po wstępnym opatrzeniu trzeba było błyskawicznie przetransportować do placówki medycznej.

Skala zniszczeń i stan pacjenta wymagały natychmiastowej reakcji medyków z powietrza, dlatego w samym centrum miasta wylądował helikopter. Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wsparła działania ratunkowe, w których bardzo aktywnie uczestniczyły również jednostki straży pożarnej.

Mieszkańcy nie wrócą do okolicznych kamienic. Istnieje zagrożenie zawalenie kolejnych kamienic.
Zawalenie kamienicy w miejscowości Łowicz
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ZAWALENIE KAMIENICY
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