Zawalona ściana kamienicy w Łosicach. Lądował śmigłowiec LPR

Spis treści Katastrofa budowlana w Łosicach. Interweniowały służby ratunkowe

Katastrofa budowlana w Łosicach. Interweniowały służby ratunkowe

W środę 3 czerwca tuż przed godziną 10 służby z województwa mazowieckiego otrzymały pilne wezwanie do bardzo niebezpiecznego zdarzenia na terenie Łosic. Zgłoszenie dotyczyło groźnego incydentu podczas prac budowlanych, które prowadzono na jednej z miejscowych posesji.

„W trakcie wykonywania robót remontowych kamienicy doszło do zawalenia się szczytu budynku" – poinformowała media asp. Weronika Wujek, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji.

Dramatyczne sceny rozegrały się na terenie starej kamienicy w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiego rynku w Łosicach. Poważnych obrażeń ciała doznał 50-letni członek ekipy remontowej, którego po wstępnym opatrzeniu trzeba było błyskawicznie przetransportować do placówki medycznej.

Skala zniszczeń i stan pacjenta wymagały natychmiastowej reakcji medyków z powietrza, dlatego w samym centrum miasta wylądował helikopter. Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wsparła działania ratunkowe, w których bardzo aktywnie uczestniczyły również jednostki straży pożarnej.

Mieszkańcy nie wrócą do okolicznych kamienic. Istnieje zagrożenie zawalenie kolejnych kamienic.