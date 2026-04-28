Pijana matka zajmowała się 4-letnim synkiem. Miała 2 promile

Mazowsze: Pijana matka zajmowała się dzieckiem

Policjanci z Komisariatu Policji w Karczewie na Mazowszu otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z domów na terenie gminy może znajdować się nietrzeźwa kobieta zajmująca się dzieckiem. Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Niestety okazało się, że informacja była prawdziwa.

Od 39-letniej matki, która otworzyła drzwi wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta „wydmuchała” aż 2,1 promila! W takim stanie sprawowała opiekę nad swoim 4-letnim synkiem.

W reakcji na to zdarzenie policjanci dokonali zatrzymania nieodpowiedzialnej kobiety i przewieźli ją do policyjnej celi; z kolei dziecko trafiło pod opiekę członków rodziny.

Po wytrzeźwieniu 39-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. W jego ramach kobieta musi stawiać się w jednostce trzy razy w tygodniu, a każda taka wizyta jest połączona z kontrolą trzeźwości. W rodzinie wdrożono również procedurę „Niebieskiej Karty”, a odpowiednie służby będą szczegółowo monitorować sytuację domową małoletniego.

Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kobiecie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Kompletnie pijana matka wiozła troje małych dzieci. Stan jej córeczki jest poważny!:

