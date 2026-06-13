Wystrzał na komendzie w Radomiu! Policjant uniknął więzienia, ale to nie koniec sprawy

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-13 11:38

Niebezpieczny incydent miał miejsce w styczniu 2024 roku w Radomiu, w jednej z jednostek policji. Prywatna broń myśliwska, wniesiona na teren komendy przez funkcjonariusza Adama R. niespodziewanie wystrzeliła, a pocisk przebił ścianę budynku. Sprawa trafiła do sądu, który uznał winę policjanta, lecz ku zaskoczeniu, zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania. Decyzja ta spotkała się z dezaprobatą prokuratury, która nie zgodziła się z wydanym wyrokiem.

Policja
Autor: Arleta Janiak

Radom. Wystrzał na komendzie. Pocisk przeleciał przez korytarz!

Do szokującego zdarzenia doszło 4 stycznia 2024 roku w Radomiu. Około godz. 7:30 Adam R., funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu, przyjechał do siedziby KWP, gdzie wniósł prywatną broń myśliwską (sztucer Heym model SR30 kal. 308 Winchester wraz z nabojami), nie informując o tym przełożonych i nie mając ich pisemnej zgody na to. Według ustaleń śledczych w zajmowanym przez mężczyznę pokoju służbowym przebywał wtedy również inny funkcjonariusz. Około godz. 8 Adam R. przypadkowo potrącił broń, która znajdowała się w futerale. Chcąc sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu luneta, wyjął broń z pokrowca. Podniósł ją, wymierzył w ścianę i wówczas padł strzał. Pocisk przebił ścianę pokoju, przeleciał przez korytarz i odbił od przeciwległej ściany, pozostawiając dwa większe wgniecenia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Po zdarzeniu policjant sprzątał korytarz. Odgłos wystrzału usłyszała Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Radomiu i o całej sytuacji powiadomiła przełożonych.

Adam R. tłumaczył później, że po służbie planował wyjazd na polowanie i nie chciał zostawiać broni w samochodzie zaparkowanym przed budynkiem komendy.

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód postawiła funkcjonariuszowi zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, za co groziły mu trzy lata więzienia.

Polecany artykuł:

Wystrzał w komendzie w Radomiu. Pocisk przebił ścianę. Sąd umorzył sprawę byłeg…

Sąd ogłosił wyrok

26 lutego 2025 roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Adamowi R., a 26 maja 2026 roku przed Sądem Rejonowym w Radomiu zapadł zaskakujący wyrok.

Sąd umorzył bowiem warunkowo wobec emerytowanego już policjanta postępowanie karne na okres roku próby. Zobowiązał również Adama R. do wpłacenia 7 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także pokrycia kosztów postępowania wynoszących blisko 5,7 tys. zł.

Przy podejmowaniu decyzji sąd uwzględnił dotychczasowy przebieg służby oskarżonego. Zwrócił też uwagę na to, że Adam R. przez lata pracował w policji, brał udział w misjach zagranicznych, otrzymywał wyróżnienia i nie miał wcześniej problemów dyscyplinarnych. Znaczenie miało także to, że po zdarzeniu odszedł ze służby i przeszedł na emeryturę.

Polecany artykuł:

Wystrzał z broni w komendzie w Radomiu. To nie był przypadek! Policjant z zarzu…

Prokuratura ogłasza apelację

Wyrok nie jest prawomocny, więc każda ze stron może złożyć odwołanie. Wiadomo już, jakie jest w tej spawie stanowisko prokuratury. - Prokurator nie zgodził się z wyrokiem i zapowiedział apelację - poinformowała 12 czerwca prok. Aneta Góźdź, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Huk strzałów i tłumy na strzelnicy. Piknik Strzelecki przyciągnął mieszkańców
Sonda
Czy wyrok w tej sprawie jest sprawiedliwy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

APELACJA
PROKURATURA
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
STRZAŁ
KOMENDA POLICJI
WYROK
KOMENDA