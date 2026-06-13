Za cenę mieszkania w Warszawie kupili własną wioskę. Nikt nie wierzył, że to możliwe

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-06-13 7:23

Za kwotę, za którą w Warszawie można kupić mieszkanie w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic, para z Holandii została właścicielami całej wioski w Hiszpanii. Choć opuszczona osada wymaga gruntownego remontu, sama cena transakcji wywołała poruszenie w mediach.

Mieszkanie na Mokotowie droższe niż cała wioska w Hiszpanii

Rosnące ceny nieruchomości w Polsce sprawiają, że coraz częściej trudno uwierzyć w oferty pojawiające się za granicą. Najnowszy przykład pochodzi z Hiszpanii, gdzie para z Holandii została właścicielami opuszczonej wioski za kwotę porównywalną z ceną dobrego mieszkania w Warszawie.

Jak podaje portal polsatnews.pl, Maaike Geurts i Tibor Strausz zdecydowali się na zakup niewielkiej, opuszczonej osady położonej w północnej części Hiszpanii. W skład nieruchomości weszły dziesiątki budynków, dawne gospodarstwa i rozległy teren wymagający rewitalizacji. Ile jednak wydali? Około 350 tys. euro.

Polecany artykuł:

100 butelek i puszek naraz. Powstają nowe kaucjomaty XXL

Mokotów kontra hiszpańska wioska

Jeszcze kilka lat temu za około milion złotych można było kupić w Warszawie przestronne mieszkanie w dobrej lokalizacji. Dziś taka kwota często wystarcza jedynie na lokal o powierzchni 60–70 metrów kwadratowych w popularnych dzielnicach stolicy.

Szczególnie drogi pozostaje Mokotów. Nowe mieszkania osiągają tam ceny przekraczające kilkanaście, a nierzadko nawet ponad 20 tys. zł za metr kwadratowy. Oznacza to, że zakup większego mieszkania może pochłonąć spokojnie ponad milion złotych.

Tymczasem za podobne pieniądze holenderska para stała się właścicielami całej wioski. Trudno o bardziej wymowne porównanie pokazujące, jak bardzo różnią się rynki nieruchomości w Europie.

Dziesiątki budynków i ogromny teren

Co ciekawe, zakup opuszczonych miejscowości nie jest w Hiszpanii niczym wyjątkowym. W wielu regionach kraju od lat postępuje wyludnianie terenów wiejskich. Młodzi mieszkańcy przenoszą się do dużych miast, a całe osady pozostają opuszczone.

Nowi właściciele zamierzają przywrócić wiosce życie. Planują remont budynków i stworzenie miejsca, które będzie przyciągało turystów oraz osoby szukające spokojnego życia z dala od miejskiego zgiełku. Zdjęcie regionu znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Bárcena de Bureba w hiszpańskiej prowincji Burgos [ZDJĘCIA]

Bárcena de Bureba
Galeria zdjęć 5

Nieruchomości w Hiszpanii coraz popularniejsze

Od kilku lat rośnie zainteresowanie nieruchomościami w Hiszpanii również wśród Polaków. Do zakupu zachęcają nie tylko klimat i dostęp do morza, ale także ceny. Wielu właścicieli nieruchomości podkreśla, że za kwotę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie można znaleźć dom lub apartament w atrakcyjnej części Hiszpanii.

Słodycze z czasów PRL. Pamiętasz, czym zajadałeś się w dzieciństwie?
Pytanie 1 z 10
1. Jak nazywała się guma do żucia z historyjkami, którą dzieci kolekcjonowały?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIESZKANIE
WARSZAWA