Mieszkanie na Mokotowie droższe niż cała wioska w Hiszpanii

Rosnące ceny nieruchomości w Polsce sprawiają, że coraz częściej trudno uwierzyć w oferty pojawiające się za granicą. Najnowszy przykład pochodzi z Hiszpanii, gdzie para z Holandii została właścicielami opuszczonej wioski za kwotę porównywalną z ceną dobrego mieszkania w Warszawie.

Jak podaje portal polsatnews.pl, Maaike Geurts i Tibor Strausz zdecydowali się na zakup niewielkiej, opuszczonej osady położonej w północnej części Hiszpanii. W skład nieruchomości weszły dziesiątki budynków, dawne gospodarstwa i rozległy teren wymagający rewitalizacji. Ile jednak wydali? Około 350 tys. euro.

Mokotów kontra hiszpańska wioska

Jeszcze kilka lat temu za około milion złotych można było kupić w Warszawie przestronne mieszkanie w dobrej lokalizacji. Dziś taka kwota często wystarcza jedynie na lokal o powierzchni 60–70 metrów kwadratowych w popularnych dzielnicach stolicy.

Szczególnie drogi pozostaje Mokotów. Nowe mieszkania osiągają tam ceny przekraczające kilkanaście, a nierzadko nawet ponad 20 tys. zł za metr kwadratowy. Oznacza to, że zakup większego mieszkania może pochłonąć spokojnie ponad milion złotych.

Tymczasem za podobne pieniądze holenderska para stała się właścicielami całej wioski. Trudno o bardziej wymowne porównanie pokazujące, jak bardzo różnią się rynki nieruchomości w Europie.

Dziesiątki budynków i ogromny teren

Co ciekawe, zakup opuszczonych miejscowości nie jest w Hiszpanii niczym wyjątkowym. W wielu regionach kraju od lat postępuje wyludnianie terenów wiejskich. Młodzi mieszkańcy przenoszą się do dużych miast, a całe osady pozostają opuszczone.

Nowi właściciele zamierzają przywrócić wiosce życie. Planują remont budynków i stworzenie miejsca, które będzie przyciągało turystów oraz osoby szukające spokojnego życia z dala od miejskiego zgiełku. Zdjęcie regionu znajdziecie w galerii poniżej.

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Bárcena de Bureba w hiszpańskiej prowincji Burgos [ZDJĘCIA]

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Nieruchomości w Hiszpanii coraz popularniejsze

Od kilku lat rośnie zainteresowanie nieruchomościami w Hiszpanii również wśród Polaków. Do zakupu zachęcają nie tylko klimat i dostęp do morza, ale także ceny. Wielu właścicieli nieruchomości podkreśla, że za kwotę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie można znaleźć dom lub apartament w atrakcyjnej części Hiszpanii.