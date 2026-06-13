Tysiące osób na Paradzie Równości w Warszawie. Eksplozja radości i kolorów w sercu stolicy

Parada Równości w Warszawie. Trasa marszu przez centrum stolicy

13 czerwca, w sobotę, obok Pałacu Kultury i Nauki stanęło specjalne Miasteczko Równości. Zlokalizowana w Parku Świętokrzyskim strefa zgromadziła namioty rozmaitych fundacji oraz stowarzyszeń. Obecne na miejscu organizacje zajmują się na co dzień wspieraniem osób z niepełnosprawnościami, a także działaniami na rzecz praw społeczności LGBTQ oraz promowaniem samorządności i równouprawnienia płci.

Punktualnie o godzinie 14 tłum wyruszył w miasto. Uczestnicy tegorocznego wydarzenia rozpoczęli spacer od ulicy Świętokrzyskiej, kierując się prosto w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Następnie pochód pomaszerował ulicami Miodową i Senatorską, aby przez Plac Teatralny oraz Marszałkowską powrócić na Świętokrzyską, kończąc obchody w miejscu startu.

Przebieg marszu został przez inicjatorów dokładnie zaplanowany. Przed startem wydarzenia przedstawiciele organizatorów podkreślali, że: „Tegoroczna trasa Parady Równości w Warszawie to głęboko przemyślany i naładowany symbolicznie manifest obecności osób LGBTQ+ w samym sercu stolicy. Przejście tym konkretnym szlakiem, przez historyczne i polityczne centrum miasta, pokazuje, że społeczność queer nie kryje się na obrzeżach, ale dumnie i jawnie zajmuje przestrzeń kluczową dla polskiej tożsamości narodowej oraz społecznej”.

W poniższej galerii zdjęć publikujemy obszerną galerię zdjęć z Parady Równości 2026 w Warszawie, która pozwala poczuć wyjątkową atmosferę tego wydarzenia.

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Historia i postulaty Parady Równości. Rafał Trzaskowski patronem wydarzenia

Warszawska Parada Równości ma wieloletnią tradycję, ponieważ pierwsze tego typu zgromadzenie odbyło się w 2001 roku. Niewielka początkowo inicjatywa urosła do rangi potężnego wydarzenia, które regularnie gromadzi dziesiątki tysięcy sympatyków z różnych środowisk. Od 2011 roku za przygotowanie marszu odpowiada Fundacja „Parada Równości”, działająca dawniej pod nazwą „Wolontariat Równości”.

Lista postulatów głoszonych przez uczestników jest długa i dotyczy wielu sfer życia społecznego. Manifestujący żądają absolutnej ochrony przed wykluczeniem, pełnego zrównania praw kobiet i mężczyzn oraz legalizacji małżeństw i związków partnerskich dla wszystkich obywateli, włącznie z prawem do adopcji dzieci. Istotnym punktem jest również ułatwienie osobom transpłciowym medycznych oraz prawnych procedur uzgadniania płci.

Wśród zgłaszanych żądań pojawiają się kwestie wykraczające poza tematykę samych mniejszości seksualnych. Uczestnicy przemarszu apelują o surowe karanie przestępstw z nienawiści, uproszczenie procesów przyznawania wiz i prowadzenie rzetelnej edukacji opartej na wzajemnym szacunku. Zwracają także uwagę na konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów chroniących przyrodę i prawa zwierząt.

Inicjatywa zyskała oficjalne poparcie wielu ważnych instytucji oraz urzędników państwowych. Patronat nad sobotnim wydarzeniem objął prezydent stolicy Rafał Trzaskowski wraz z Komisją Europejską, a także przedstawicielstwa dyplomatyczne Niemiec i Meksyku w naszym kraju.

Warto przypomnieć, że czerwiec tradycyjnie stanowi miesiąc wzmożonych działań na rzecz mniejszości. Pomiędzy 1 a 30 dniem tego miesiąca trwa w Polsce Miesiąc Dumy, podczas którego odbywają się liczne inicjatywy kulturalne i edukacyjne. W ramach celebracji wolności i tolerancji w całym kraju organizowane są różnorodne warsztaty, koncerty oraz marsze.

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