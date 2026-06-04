Horror podczas procesji Bożego Ciała. Agresor miał noże. Wszystko opisali

Mężczyzna z nożami wtargnął podczas procesji Bożego Ciała w Sosnowcu. Interweniowała policja

Do niepokojącego incydentu doszło w dziś, w czwartek 4 czerwca podczas obchodów Bożego Ciała w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu. Jak poinformowała Diecezja Sosnowiecka, mężczyzna trzymający noże wtargnął w okolice ołtarza polowego, przy którym gromadzili się uczestnicy procesji Bożego Ciała. Sytuacja została szybko opanowana przez funkcjonariuszy policji zabezpieczających przebieg uroczystości. Mężczyzna został zatrzymany. „Interweniujący funkcjonariusze Policji niezwłocznie opanowali sytuację i zatrzymali mężczyznę” – przekazała w komunikacie Diecezja Sosnowiecka. Według informacji diecezji nikt z uczestników wydarzenia nie odniósł obrażeń. „W wyniku zdarzenia żaden z uczestników uroczystości nie odniósł obrażeń fizycznych” – podkreślono.

„Nikt nie powinien wracać z kościoła z lękiem. Nikt nie powinien bać się w miejscu, do którego przyszedł szukać Boga”

Diecezja podziękowała policjantom za ich reakcję oraz wiernym za zachowanie spokoju. „Dziękujemy funkcjonariuszom Policji zabezpieczającym przebieg uroczystości za podjęte działania. Dziękujemy również wszystkim wiernym za zachowanie spokoju, rozwagi i odpowiedzialną postawę w zaistniałej sytuacji” – czytamy w komunikacie. Jak zaznaczono, dla wielu osób obecnych na uroczystościach wydarzenie było trudnym doświadczeniem. „Wiemy, że dzisiejsze wydarzenie dla wielu osób było doświadczeniem trudnym i niepokojącym” – napisała rzeczniczka prasowa Diecezji Sosnowieckiej Dominika Bem. Przedstawiciele diecezji zwrócili uwagę, że świątynia i uroczystości religijne powinny być miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa. „Nikt nie powinien wracać z kościoła z lękiem. Nikt nie powinien bać się w miejscu, do którego przyszedł szukać Boga” – podkreślono.

"Tym bardziej porusza fakt, że niepokój pojawił się tam, gdzie przyszliśmy szukać pokoju"

W komunikacie przypomniano również, że Boże Ciało jest świętem szczególnie ważnym dla katolików. „W Uroczystość Bożego Ciała wspólnota zgromadziła się wokół Chrystusa obecnego w Eucharystii. Tym bardziej porusza fakt, że niepokój pojawił się tam, gdzie przyszliśmy szukać pokoju” – zaznaczyła diecezja. Przedstawiciele Kościoła zaapelowali także o modlitwę. „Niech pośród wszystkich emocji, które przyniosło to wydarzenie, najgłośniej wybrzmi modlitwa” – napisano. Sprawą zajmują się obecnie odpowiednie służby. Diecezja poinformowała, że do czasu zakończenia prowadzonych czynności nie będzie udzielać dodatkowych informacji ani komentować zdarzenia. Szczegóły dotyczące motywów działania zatrzymanego mężczyzny oraz przebiegu incydentu mają wyjaśnić prowadzone czynności.

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