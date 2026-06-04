Ależ ona wygląda! Doda przed Opolem wywołała prawdziwą sensację

Doda znowu zrobiła wokół siebie szum. Wokalistka od lat przyciąga uwagę nie tylko muzyką, ale także spektakularnym wyglądem i świetną sylwetką. Tym razem gwiazda postanowiła podgrzać atmosferę tuż przed rozpoczęciem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. W dniu inauguracji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu artystka zamieściła na Instagramie wpis, w którym zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów. Dzieje się!

Dziś kochani włączamy PUNKT o 20 telewizory, bo otwieram cały festiwal w Opolu. Wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Trzymajcie kciuki - napisała w sieci Doda.

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Uwagę internautów natychmiast przykuło zdjęcie dołączone do wpisu. Doda zaprezentowała się w stylizacji podkreślającej jej perfekcyjnie wyrzeźbioną sylwetkę. Smukła talia i doskonale wyeksponowane nogi sprawiły, że sekcja komentarzy eksplodowała.

Idealna osoba na idealnym miejscu. Powodzenia piękna - pisali internauci.

Fani nie kryli zachwytu. Wielu z nich podkreślało, że wokalistka wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Pojawiały się komentarze, że trudno uwierzyć, iż gwiazda od ponad dwóch dekad nie schodzi z pierwszych stron gazet, a jej forma wciąż budzi podziw.

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Artystka wielokrotnie pokazywała w mediach społecznościowych, jak dba o kondycję fizyczną. Nie ukrywa, że sport jest ważnym elementem jej codzienności, a przygotowania do dużych koncertów wymagają od niej ogromnej dyscypliny.

Atmosfera wokół jej występu rośnie z każdą godziną. Nic dziwnego - otwarcie opolskiego festiwalu to ogromne wyróżnienie, ale i wielka odpowiedzialność. Będziecie oglądać?

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Zobacz naszą galerię: Doda przed Opolem rozpaliła internet! Pokazała ciało jak marzenie. Fani przecierają oczy ze zdumienia

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