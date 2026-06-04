Doda przed Opolem rozpaliła internet! Pokazała ciało jak marzenie. Fani przecierają oczy ze zdumienia

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-04 16:44

Zanim jeszcze pojawiła się na scenie w Opolu, zdążyła wywołać prawdziwą burzę w sieci. Doda opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, które natychmiast przyciągnęło uwagę fanów. Gwiazda pochwaliła się niezwykle wysportowaną sylwetką i przy okazji przekazała ważną wiadomość dotyczącą swojego występu. Internauci nie mogli uwierzyć własnym oczom. Pod postem zaroiło się od komentarzy! Ładnie wyszła?

Ależ ona wygląda! Doda przed Opolem wywołała prawdziwą sensację

Doda znowu zrobiła wokół siebie szum. Wokalistka od lat przyciąga uwagę nie tylko muzyką, ale także spektakularnym wyglądem i świetną sylwetką. Tym razem gwiazda postanowiła podgrzać atmosferę tuż przed rozpoczęciem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. W dniu inauguracji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu artystka zamieściła na Instagramie wpis, w którym zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów. Dzieje się!

Dziś kochani włączamy PUNKT o 20 telewizory, bo otwieram cały festiwal w Opolu. Wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Trzymajcie kciuki - napisała w sieci Doda.

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Doda przed Opolem rozpaliła internet! Pokazała ciało jak marzenie. Fani przecierają oczy ze zdumienia

Uwagę internautów natychmiast przykuło zdjęcie dołączone do wpisu. Doda zaprezentowała się w stylizacji podkreślającej jej perfekcyjnie wyrzeźbioną sylwetkę. Smukła talia i doskonale wyeksponowane nogi sprawiły, że sekcja komentarzy eksplodowała.

Idealna osoba na idealnym miejscu. Powodzenia piękna - pisali internauci.

Fani nie kryli zachwytu. Wielu z nich podkreślało, że wokalistka wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Pojawiały się komentarze, że trudno uwierzyć, iż gwiazda od ponad dwóch dekad nie schodzi z pierwszych stron gazet, a jej forma wciąż budzi podziw.

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Artystka wielokrotnie pokazywała w mediach społecznościowych, jak dba o kondycję fizyczną. Nie ukrywa, że sport jest ważnym elementem jej codzienności, a przygotowania do dużych koncertów wymagają od niej ogromnej dyscypliny.

Atmosfera wokół jej występu rośnie z każdą godziną. Nic dziwnego - otwarcie opolskiego festiwalu to ogromne wyróżnienie, ale i wielka odpowiedzialność. Będziecie oglądać?

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