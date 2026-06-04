Vix.N walczy o wygraną w Opolu. Kim jest raper, który wystąpi w konkursie Premier?

Kim jest Vix.N?
Dariusz Szlagor, znany szerzej jako Vix.N (lub Vixen), to wszechstronny twórca – wokalista, producent, beatmaker oraz polski raper. Urodził się 26 września 1989 roku w Czańcu i z muzyką związany jest od 2001 roku. Oficjalnie zadebiutował w połowie lat 2000. W swoim dorobku ma około dwudziestu albumów, a na koncie współpracę z takimi sławami jak Peja, Rahim, Fokus czy Abradab. Przez większość kariery zakorzeniony w hip-hopie, umiejętnie łączy go z melodyjnym wokalem i własną produkcją. Wielkim przełomem okazał się singiel „Ne Rozumiju”, który zgromadził dziesiątki milionów odsłon i otworzył mu drzwi do mainstreamu. Z kolei jego album „Blindbox” pokrył się platyną. Zanim osiągnął sukces, w trudniejszych momentach pracował w gastronomii czy rozwoził kanapki, by móc dalej tworzyć. Dziś to jeden z czołowych artystów w Polsce, którzy sprawnie miksują pop z rapem, a wśród jego największych przebojów znajdują się m.in. „Różyczka”, „Młody kowboj”, „Olbrzymy” i „Samotny Wilk”.
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Opole 2026 - Premiery
Utwór „Stara dusza” będzie rywalizował w konkursie Premier podczas opolskiego festiwalu w 2026 roku, walcząc o laury od jury oraz publiczności. Obok Vix.N'a na scenie zaprezentują się także inni wykonawcy:
- Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – „Fale”
- Darya i Sebastian Fabijański – „Nieidealna”
- Krzysztof Iwaneczko – „Zatrzymaj się”
- Poparzeni Kawą Trzy – „Twoje oczy”
- Sargis – „Ziemia”
- Maciej Skiba – „Wołam”
- Kuba Szmajkowski – „Porto”
- Michał Wiśniewski – „Do moich dzieci”
- Jasiek Piwowarczyk – „Halo Houston”
Opole 2026 - harmonogram
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Czwartek, 4 czerwca
- Debiuty
- 30-lecie Ani Wyszkoni
- SuperJedynki
Piątek, 5 czerwca
- Premiery
- 30-lecie Justyny Steczkowskiej
- „Hip Hop. Jedno Podwórko 2”
Sobota, 6 czerwca
- „Autobiografia” - 80. urodziny Bogdana Olewicza
- Kabareton
Niedziela, 7 czerwca
- 40-lecie Lady Pank
- „Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej”