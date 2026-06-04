Vix.N walczy o wygraną w Opolu. Kim jest raper, który wystąpi w konkursie Premier?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-04 20:05

Vix.N to jeden z uczestników konkursu Premiery na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2026. Raper liczy na uznanie jurorów i publiczności, prezentując utwór „Stara dusza”. Przedstawiamy najważniejsze informacje o tym artyście.

Kim jest Vix.N?

Dariusz Szlagor, znany szerzej jako Vix.N (lub Vixen), to wszechstronny twórca – wokalista, producent, beatmaker oraz polski raper. Urodził się 26 września 1989 roku w Czańcu i z muzyką związany jest od 2001 roku. Oficjalnie zadebiutował w połowie lat 2000. W swoim dorobku ma około dwudziestu albumów, a na koncie współpracę z takimi sławami jak Peja, Rahim, Fokus czy Abradab. Przez większość kariery zakorzeniony w hip-hopie, umiejętnie łączy go z melodyjnym wokalem i własną produkcją. Wielkim przełomem okazał się singiel „Ne Rozumiju”, który zgromadził dziesiątki milionów odsłon i otworzył mu drzwi do mainstreamu. Z kolei jego album „Blindbox” pokrył się platyną. Zanim osiągnął sukces, w trudniejszych momentach pracował w gastronomii czy rozwoził kanapki, by móc dalej tworzyć. Dziś to jeden z czołowych artystów w Polsce, którzy sprawnie miksują pop z rapem, a wśród jego największych przebojów znajdują się m.in. „Różyczka”, „Młody kowboj”, „Olbrzymy” i „Samotny Wilk”.

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Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

Opole 2026 - Premiery

Utwór „Stara dusza” będzie rywalizował w konkursie Premier podczas opolskiego festiwalu w 2026 roku, walcząc o laury od jury oraz publiczności. Obok Vix.N'a na scenie zaprezentują się także inni wykonawcy:

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – „Fale”
  • Darya i Sebastian Fabijański – „Nieidealna”
  • Krzysztof Iwaneczko – „Zatrzymaj się”
  • Poparzeni Kawą Trzy – „Twoje oczy”
  • Sargis – „Ziemia”
  • Maciej Skiba – „Wołam”
  • Kuba Szmajkowski – „Porto”
  • Michał Wiśniewski – „Do moich dzieci”
  • Jasiek Piwowarczyk – „Halo Houston”

Opole 2026 - harmonogram

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Czwartek, 4 czerwca

  • Debiuty
  • 30-lecie Ani Wyszkoni
  • SuperJedynki

Piątek, 5 czerwca

  • Premiery
  • 30-lecie Justyny Steczkowskiej
  • „Hip Hop. Jedno Podwórko 2”

Sobota, 6 czerwca

  • „Autobiografia” - 80. urodziny Bogdana Olewicza
  • Kabareton

Niedziela, 7 czerwca

  • 40-lecie Lady Pank
  • „Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej”
Opole 2026 - gwiazdy
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