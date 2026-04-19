Widzowie oburzeni zachowaniem Iwony Pavlović w "Tańcu z Gwiazdami". Żądają natychmiastowej reakcji produkcji

Wymiana partnerów w "Tańcu z Gwiazdami". Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz tańczą charlestona

Siódma odsłona popularnego formatu przyniosła spore zmiany w dotychczasowych zasadach gry. Uczestnicy programu musieli sprawdzić się na parkiecie u boku zupełnie nowych tancerzy, tworząc niespotykane wcześniej zestawienia. Piotr Kędzierski zakończył dotychczasową współpracę z Magdaleną Tarnowską i zaprezentował swoje umiejętności w parze z Hanną Żudziewicz, która na co dzień trenowała z Gamou Fallem. Ten zaskakujący duet wykonał charlestona, czyli niezwykle dynamiczny i rytmiczny taniec swingowy wywodzący się z amerykańskich lat dwudziestych. Sędziowie ocenili ich wysiłki bardzo surowo, przyznając im w ostatecznym rozrachunku zaledwie 25 punktów.

Iwona Pavlović w ogniu krytyki. Widzowie "Tańca z Gwiazdami" zarzucają jej znęcanie się nad uczestnikiem

Skrajnie niska nota dla radiowca była głównie efektem niezwykle surowej postawy Iwony Pavlović. Znana pod pseudonimem Czarna Mamba jurorka nie szczędziła gwieździe bolesnych uszczypliwości, czym wywołała powszechne oburzenie wśród oglądających. Internauci wprost oskarżyli ją o stronniczość oraz wulgarne zachowanie, a w sieci natychmiast pojawiły się stanowcze apele do twórców show o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji. Fani programu uznali jej słowa za formę psychicznego znęcania się nad tancerzem.

Sympatycy formatu docenili natomiast odważną reakcję samego dziennikarza, który postanowił odpowiedzieć na ostre uwagi ekspertki, a także wspierającą postawę jego partnerki, Hanny Żudziewicz, broniącej go przed komisją. Ekspertce dostało się również za późniejsze uszczypliwości pod adresem Sebastiana Fabijańskiego, kiedy to z ironią stwierdziła, że publiczność i tak woli występy Kędzierskiego. Oburzeni komentujący nie kryli swojego zniesmaczenia całą sytuacją, co dosadnie wyrazili w internecie.

"Iwona mogłaby ugryźć się w język! jeszcze potem ten tekst podczas oceniania Fabijańskiego 'wolą występy Piotra'… serio? Mega słabeeeee!"

