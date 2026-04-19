SZOK! Takiej eliminacji jeszcze nie było! Łzy, krzyki i wytrzuty sumienia... Nawet Ksiądz Rafał się załamał

"The Traitors. Zdrajcy": Nocne morderstwo i triumf Wojtka z Izą

Po 8. odcinku 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy" w grze zostali lojalni: Kasia B, Paweł, Magda, Maks, Oliwia, Tomek, Maciej, Rafał i Wioletta. Zdrajców obecnie jest dwoje - Wojtek i Iza. Wygląda na to, że po wyeliminowaniu w bratobójczej walce poprzednich - Igora, Łucji i Natalii - wreszcie ekipa "złych" zaczęła odnosić sukcesy. W ostatnim odcinku dzięki ich działaniom pozbyli się na stole Jarka, czyli kolejnego lojalnego. Policjant Wojtek po dobraniu DJ-ejki Izy rządzi w grze i rozdaje kary. Jak długo? To się okaże.

Na początku 9. odcinka ekipa niespodziewanie musiała pożegnać się z Maksem, który na początku gry przyjmował strategię "cichej myszki", ale w ostatnich dwóch odcinkach zaczął zabierać głos coraz śmielej. A że robił to z sensem, zdrajcy się przestraszyli...

"The Traitors. Zdrajcy": Oliwia typuje, Kasia obgaduje

Na śniadaniu jako pierwsze pojawiły się Wiola, Kasia B. i Oliwia. Znienacka Kasia B. zaczęła wypytywać zdezorientowaną Oliwkę czemu chce sobie powiększyć piersi, "bo jest wielką przeciwniczką". Jak miło.

Później weszli kolejno Maciej i Tomek.

- Ja po prostu nie wiem czemu tu jestem, może to jest jakaś pomyłka. Może się pomylili, może mnie już tu nie ma, a to jest jakiś sen? Może się teraz obudzę w moim łóżku w Anglii

- powiedział Tomek. Gdy Wojtek wszedł na śniadanie, Oliwia na offie powiedziała, że dla niej jest to bardzo podejrzane, że nikt Wojtka nie wyrzuca i że byłby idealny do dobrania na zdrajcę. Zaznaczyła też jednak, że nie powie tego głośno bo nikt jej nie uwierzy. Po chwili grupa, z Kasią B. na czele, zaczęła obgadywać nieobecnego jeszcze Pawła.

- Ja nie potrafię przejrzeć Pawła. On raz mówi tak, raz tak. Raz jest miły... On zmienia kształty i ja nie mam pojęcia kim on jest

- mówiła zirytowana. Kolejni weszli modelka Magda i ksiądz Rafał, który na offie powiedział to samo, co Oliwia.

- W pierwszej kolejności typuję Wojciecha, bo on za długo żyje. Im dłużej go widzę, tym bardziej się przekonuję że albo on już jest zwerbowany, albo jest trzymany po to żeby był zwerbowany. Nie potrafię w żaden inny racjonalny sposób wytłumaczyć sobie żeby zdrajcy zostawili skutecznego tropiciela

- powiedział Rafał. Jako kolejna weszła zapłakana Iza. Okazało się, że w nocy zamiast zwerbować trzeciego zdrajcę postanowili się pozbyć kolejnej osoby. Rozważali Pawła, ale ostatecznie pozbyli się Maksa.

- To, że jeszcze jest w grze, może być związane z tym, że ktoś ze zdrajców bardzo go lubi i to może być przyczyna jego długowieczności

- powiedział Rafał o Pawle.

"The Traitors. Zdrajcy": koniec sojuszu Pawła, Wojtka i Izy

Strażak i fan mody Tomek za to bardzo ucieszył się na widok Malwiny Wędzikowskiej, prowadzącej "The Traitors. Zdrajcy".

- Ah, jak Malwinka wchodzi, to jest taki kwiat... Taka seksbomba. Ona jest taką "icon" tego programu

- mówił. Za to Malwina oznajmiła, że Maks został zamordowany. Iza wyznała, że za dobrze znał zasady gry i teraz ona może wmówić grupie, że jest tylko jeden zdrajca, bo tylko on znał zasady programu. Malwina poinformowała uczestników, że w zadaniu będzie im niezbędna... muzykalność.

A wśród uczestników - kolejny konflikt. I to zupełnie niespodziewany! Wojtek powiedział Pawłowi, z którym miał "sojusz", że są na niego podejrzenia. Paweł się wściekł.

- Stary, naprawdę? Ja mam łeb rozj... Głowę rozwaloną. Jestem wściekły na Wojtka, że tak powiedział. Zrobiłem wszystko, żeby pokazać ludziom, że ja jetem godny zaufania. Co ja mam jeszcze zrobić? Nieba byś uchylił niektórym ludziom, bo ich polubiłeś. Nic to nie znaczy. Moje sojusze są gówno warte w takim razie

- mówił rozsierdzony do kamery. Potem było jeszcze gorzej - Wiola zapytała uczestników z kim są najbliżej. Wojtek odpowiedział bez namysłu: z Izą. A po dłużej chwili dodał "... i z Pawłem". Na to Wiola zapytała Izę, czy ona jest blisko z Pawłem.

- Paweł to... wkur... mnie od samego początku. Pocisnęliśmy sobie parę razy. Ale dobrze kminisz. Głupi jesteś, głupiego udajesz...

- mówiła Iza. Paweł odpowiedział:

- Nie jestem głupi i głupiego nie udaję. To że mam głupie żarty to jakby jest część mojego charakteru.

"The Traitors. Zdrajcy": Paweł ma dość

- Mi jest tak po ludzku przykro dzisiaj. Ja przez chwilę naprawdę w tym programie myślałem, że ktoś mnie serio polubił, ktoś serio ze mną gra i ktoś serio we mnie wierzy

- mówił poruszony do kamery. A przy wszystkich dodał:

- Ja za wami serio chciałem skoczyć w ogień. Ale nie będę żebrał o wasze zaufanie. Uważam, że moja godność, którą mam i którą też odkrywam w tym programie nie pozwala mi na to żeby ciągle chodzić za wami... Ja nie mam do was pretensji. Ja tylko mówię, żeby nie było zaraz że "Paweł się przestał odzywać", a może ma wyrzuty? Nie mam. Ale jest pewna granica we mnie. Ja zrobiłem tyle już w tym programie, tak się wystawiłem, tak napier... Mnie najbardziej przeraża to że teraz siedzimy tutaj i musi tu być zdrajca.

- powiedział. Słusznie. A Iza powiedziała do kamery, że chciałaby go dobrać do teamu zdrajców, ale z drugiej strony się waha, bo jest nieprzewidywalny. "On nam zaszkodzi, czy może pomóc?" - zastanawiała się.

Wojtek za to uznał, że Oliwia go podejrzewa, więc próbował skierować podejrzenia na nią, mówiąc że zdrajcą może być ktoś "kto się nie odzywa". Iza z kolei zaczęła na nią namawiać Wiolę. A Oliwia - Tomka i Magdę na Wojtka.

Dla rozluźnienia ekipa zaczęła rozmowę o swoich typach, ale nie na zdrajców, a na... partnerów życiowych. Maciej, ciągnięty za język przez Magdę i Izę, wyznał, że Tomek jest w jego typie. Nieco skrępowany tą rozmową wydawał się, nie wiedzieć czemu, ksiądz Rafał.

"The Traitors. Zdrajcy": Zadanie z lalkami

Malwina zdradziła, że zadaniem będzie odsłuchanie piosenek ze strasznych lalek, następnie odśpiewanie i puszczenie od tyłu. Gdy uda się odgadnąć popularne piosenki dla dzieci, ekipa może zgarnąć do wspólnej puli 28 tysięcy. Jest jednak haczyk - połowa ekipy zostaje w zamku, połowa idzie do lasu i tylko ci drudzy mają szansę na tarczę. Ruszyła więc dyskusja kto i dlaczego...

- Jeśli mogę coś powiedzieć. Iza jest DJ-jką, ja bywam DJ-ejką i śpiewam dzieciom, Magda świetnie śpiewa. Ty (Tomek) dobrze zaśpiewałeś ze mną "Pocahontas". Więc dla mnie przynajmniej te cztery osoby

- powiedziała Kasia B., co skwitowała Wiola - że najbardziej starali się zdrajczynie, wg niej - Kasia i Magda. Do "wybranych" dołączył Maciej. Ci którzy zostali dyskutowali o tym, że zdrajcy poszli po tarczę.

Poniekąd miał rację, bo Iza rzuciła się do szukania tarczy, bo jedna z lalek jej powiedziała, że jest w misiu. Tomka wkurzyło, że wszyscy rzucili się do szukania tarczy, zamiast do zadania. Tomek zaśpiewał po lalce do telefonu, Wiola po nim do gramofonu, puścili tyłem... i jakimś cudem się udało odgadnąć. Podobnie po śpiewach Kasi B. Przy trzeciej - Maciej i Paweł śpiewali - odgadli źle, ale okazało się że to podpucha.

W międzyczasie ci w lesie zaczęli się zajmować szukaniem tarczy, a ci w zamku - rozkminianiem zdrajców. Paweł wysnuł teorię, że Magda jest dziewczyną Igora... co oczywiście nie jest prawdą. Paweł rzucił oskarżenia w stronę Magdy i Tomka - oczywiście mylnie.

"The Traitors. Zdrajcy": poszukiwania tarczy

Co do zadania - ostatnią piosenkę dobrze odgadła ekipa z zamku, ale Kasia i Iza odpowiedziały co innego i okazało się, że to była zła decyzja. Odgadli więc 2 piosenki z 4, czyli zdobyli połowę pieniędzy.

Tomek, jako były pracownik więzienia, przeszukał Izę w poszukiwaniu tarczy i tarczy nie znalazł. Paweł zaczął atakować Magdę, twierdząc że jest bardzo mądra, a udaje głupią. Wiola powiedziała Magdzie, że ma taki argument na nią, że w pierwszym odcinku widziała u niej zmianę w momencie zdjęcia materiału z oczu.

Oliwia powiedziała wprost, że wierzy Magdzie, że nie jest zdrajcą, ale jak będzie musiała, to pójdzie za grupą żeby się nie wychylać.

"The Taitors. Zdrajcy": Kto odpadł na okrągłym stole?

Naradę na okrągłym stole otworzyła, jak to powiedział Paweł, "wymowna cisza". Nikt nie chciał się wychylić pierwszy, więc niespodziewanie zrobiła to Oliwia, celując, podobnie jak wcześniej... w Tomka.

- Zrobiłeś sobie super podkładkę, żeby nikt cię nie podejrzewał. Z moich oskarżeń wobec ciebie zrobiłeś sobie żart, ze mnie zrobiłeś osobę niepoważną, więc dzięki temu nikt cię nie będzie podejrzewał. Czekasz zawsze na kogo będzie atak, a potem podłączasz się do większości... Jakbym miała podać drugi typ - Wojtek, byłbyś idealnym zdrajcą zwerbowanym, przez to mógłbyś trzymać dalej Izę.

Tomek odbił, że Oliwia byłaby idealnym zdrajcą, bo zmieniło się jej nastawienie do programu.

- Skoro ja zostałem wywołany, to na chwilę obecną nie wyobrażam sobie dołączyć do zdrajców, bo jestem święcie przekonany, że zdrajca który jest w szeregach, może być od początku i stać za wyrzuceniem mojej żony (...) ja na pewno nie przyjąłbym werbunku

- z kolei tłumaczył Wojtek i też odbił podejrzenia na Oliwię.

- Ja oczywiście tobie pozostawiam wolność słowa, bo każdy tutaj może mówić co chce. Natomiast ty jesteś taką osobą która ślizga się, przechodzi z odcinka na odcinek, a dopiero nagle teraz zaczęłaś się udzielać... dlaczego na tym etapie gry dopiero się uaktywniłaś?

- dodała od siebie Iza, choć nikt jej o bycie zdrajcą nie oskarżył, przypominając, że przy śniadaniu po eliminacji Darii mówiła głośno że nigdy nie przejdzie na stronę zdrajców (kłamała).

"The Traitors. Zdrajcy": Paweł jednak broni Izy i Wojtka

- Ja może nie jestem idealny, nie jestem zajebisty, dla wielu osób tutaj jestem zagadką. Ale dla tej dwójki ludzie skoczyłbym w ogień w tej grze

- powiedział Paweł, jednak broniąc Izy i Wojtka, nie wiedząc, że są zdrajcami. Skierował za to podejrzenia na Rafała, bo nikt by go nie podejrzewał.

- Kasiu B. - nie chcę kontynuować naszej bezsensownej wymiany zdań, w której przesadziłem, mogę cię tylko przeprosić. Natomiast twoja inteligencja, spryt i wrażliwość pozwoliły na to, że zdrajcy się zwerbowali

- powiedział też Paweł. Kasia odparła, że przecież od odpadnięcia zdrajczyni Natalii zdrajcy nie dobierali nikogo. Odniosła się też do poprzedniego odcinka i spięcia z Wiolą.

- Jestem emocjonalna, nie potrafię kłamać, mimo twojego wczoraj słowa "kłamczuszko", które zabrzmiało dla mnie strasznie "creepy" i za to się obraziłam, za to słowo. - Okłamałaś. Kasiu ja wiem że skłamałaś i ty też to wiesz

- odparowała nieugięta Wiola. Znowu się pokłóciły. Mimo to Wiola stwierdziła, że zagłosuje na Magdę, bo w pierwszym odcinku miała sojusz z Piotrem, który twierdził, że Magda ma nerwowy oddech.

- Serio, w pierwszym odcinku?

- oburzyła się Magda i dodała, że Wiola w sumie też dziwnie oddychała. Paweł ponownie podkreślił, że Magda jest piekielnie inteligentna i dlatego jest najlepszą "femme fatal" wszystkich 3 edycji.

"The Traitors. Zdrajcy": Odpadła kolejna lojalna!

Paweł używał argumentu, że Magda jest modelką. Rafał też wskazał na Magdę, co wzbudziło jej duże oburzenie. Mówił między innymi że zdrajcy wybrali kogoś "tak słodkiego" że nikt na tę osobę nie będzie głosował.

- Nie oceniajcie mnie przez wygląd, to jest okrutne!

Tomek wziął Magdę w obronę, bo trzyma się z nią w grze najbliżej. Magda przysięgła, że jest lojalna, ale nic to nie dało.

Magda zagłosowała na Kasię B., Kasia na Wiolę, Oliwia na Tomka, Tomek na Oliwię, Wiola na Magdę, tak samo - Rafał, Maciej, Paweł, Wojtek i Iza. Tym samym 6 głosów wyeliminowało Magdę, która przy stole zalewała się łzami i szlochała.

Po tym doszło do kłótni Macieja i Pawła (kolejnej). Mimo że obaj zagłosowali na Magdę. Chyba żadna eliminacja do tej pory nie wywołała tak emocjonalnej reakcji - zarówno odpadającego, jak i pozostałych.

"The Traitors. Zdrajcy": Iza pozbędzie się Wojtka?

- Zastanawiam się, czy mam cię zamordować. Bo spoczywasz na laurach. - Ja wiem o co chodzi, że się nie wyrwałem do tamtej ekipy... Od razu z Pawłem i Wiolą stwierdziliśmy, że jest tam minimum dwoje zdrajców

- tłumaczył się Wojtek. A Iza była zła, że nie walczył i nie wyrywał się po immunitet. Zaczęli rozważać, czy dobrać zdrajcę, czy pozbyć się kolejnego lojalnego. Iza uznała, że Maciej zagłosuje razem z nią by zniszczyć Pawła.

- Iza mnie zaskoczyła swoją bezwzględnością, kalkulacjami... obmyśliła sobie cały plan, ale niekoniecznie ufam w jej wyliczenia

- zakończył odcinek Wojtek.

98