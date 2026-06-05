Wzruszające chwile na festiwalu w Opolu. Tak Anna Maria Jopek uczciła pamięć Magdy Umer

Wzruszające chwile na festiwalu w Opolu

Zanim w opolskim amfiteatrze rozpoczął się Konkurs Debiutów, organizatorzy postanowili uczcić pamięć artystów, którzy odeszli w ostatnim czasie.

Zatrzymajmy się przez chwilę, nie możemy otworzyć tego festiwalu bez pożegnania wielkich artystów, którzy na tej scenie, tutaj w Opolu, budowali historię polskiej piosenki

- powiedziała prowadząca koncert Gabi Drzewiecka.

Stanisław Sojka, Magda Umer, Michał Urbaniak, Stanisława Celińska. Moi idole

- dodał Ralph Kamiński.

Festiwal w Opolu od dziesięcioleci jest miejscem, w którym tworzyła się historia polskiej muzyki. Organizatorzy postanowili w piękny sposób uczcić ich pamięć.

Wszyscy debiutanci wraz z Natalią Przybysz i Sławkiem Uniatowskim wykonali "Tolerancję" - jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Stanisława Sojki. Na scenie pojawili się również synowie zmarłego artysty - Kuba i Antek Sojkowie.

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Wyjątkowy hołd dla Magdy Umer

Anna Maria Jopek była jedną z gwiazd, które pojawiły się pierwszego dnia na festiwalu w Opolu. Jej delikatna, oszczędna interpretacja piosenki "Na całych jeziorach Ty" z repertuaru Agnieszki Osieckiej stała się muzycznym listem do Magdy Umer, która odeszła 12 grudnia 2025 roku. W tle, na wielkich telebimach, przewijały się zdjęcia zmarłej piosenkarki.

Widownia zareagowała entuzjastycznie. W sieci pojawiły się komentarze pełne uznania, a dla wielu widzów to właśnie ten moment był najbardziej wzruszający.

Piosenka z drugim dnem

"Na całych jeziorach Ty" ma swoją własną, fascynującą historię - i nie pierwszy raz w Opolu zabrzmiała w okolicznościach naznaczonych emocjami. Muzykę skomponował Adam Sławiński, a wybór wykonawczyni nie był prosty. Kompozytor zdecydował się przekazać utwór Teresie Tutinas, która zaśpiewała go na festiwalu w 1966 roku. O ten sam utwór ubiegała się także Kalina Jędrusik, która równolegle nagrała własną wersję - ale to Tutinas otrzymała opolską premierę.

Tekst Agnieszki Osieckiej kryje osobistą historię. Poetka napisała go z myślą o Jeremim Przyborze, w którym była wówczas zakochana. Na rękopisie umieściła dedykację "dla Jeremiego". Wśród artystek, które przez kolejne dekady sięgały po ten utwór, była również Magda Umer. Jej interpretacja stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych. W ten sposób piosenka, która kiedyś była miłosnym wyznaniem młodej poetki, w 2026 roku stała się pożegnaniem.

Festiwal nie żegna się z tym wątkiem. W niedzielę 7 czerwca zaplanowano osobny koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.

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