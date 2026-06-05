Marcela Leszczak wyznała prawdę o swoim zdrowiu. "Czasami nie mam motywacji"

Kim jest Marcela Leszczak?

Marcela Leszczak to polska modelka, influencerka i osobowość medialna, która ogólnopolską rozpoznawalność zdobyła dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu "Top Model", gdzie dotarła do ścisłego finału. Urodziła się 3 maja 1992 roku w Koninie. Jeszcze przed telewizyjnym debiutem odnosiła sukcesy w konkursach piękności, zdobywając m.in. tytuł Miss Konina oraz drugiej Wicemiss Wielkopolski. Po udziale w programie rozwijała karierę modelingową, współpracując z markami modowymi i biorąc udział w kampaniach reklamowych. Występowała również w produkcjach telewizyjnych, m.in. serialu "Miłość na bogato".

Przez wiele lat była związana z aktorem i prezenterem Michałem Koterskim, z którym ma syna Fryderyka. Para zakończyła związek w 2025 roku.

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Marcela Leszczak o swoim zdrowiu

Marcela Leszczak od lat zachwyca swoją figurą. Fani regularnie pytają ją, jak sobie z tym radzi. Okazało się, że ma kilka "filarów zdrowia":

Sen minimum 7 godzin; Regularne i zdrowe posiłki; Ruch; Dbanie o zdrowie psychiczne; Zero używek i "kolorowych" napojów.

Jedna z internautek wyżaliła się Marceli, że czasami nie ma motywacji.

- Wiem, o czym piszesz, bo i sama często nie mam motywacji. Wystarczy mała przerwa 1 tydzień i wracam na trening jak za karę. Pamiętaj, że pierwsze dwa treningi są psychicznie najtrudniejsze. Mam wrażenie jakby mózg sabotował, ale jak zaczniesz odczuwać po treningową euforię to bywa uzależniające. A kiedy przychodzą pierwsze efekty to już sama dla siebie jesteś motywacją - napisała Leszczak.

Jak się okazało, przez długi czas Marcela Leszczak paliła papierosy. Mimo to jednak rzuciła palenie.

- Miałam trzy próby. Raz rzuciłam na tabletkach na 3 miesiące, później bez na siedem miesięcy, a teraz tylko silną wolą już nie palę już od stycznia 2023. Jak mi się udało prawdę mówiąc nie wiem. "W końcu nałóg nie steruje mną i to jest piękne uczucie" - powiedziała Leszczak.

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