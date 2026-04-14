Bliźniaczki z show TVN napadają w komentarzach! "Siedziałaś przed Igorem! Klękałaś przed fotelem"

Małgorzata Kowalska
2026-04-14 13:11

Kontrowersyjne DJ-jki, bliźniaczki Daria i Iza znane z epizodu u Patryka Vegi i barwnego występu w trzecim sezonie "The Traitors. Zdrajcy" ostatnio mocno uaktywniły się w sieci. Niestety w niezbyt miłym kontekście... Napadły Kasię Szopińską z programu w bardzo wulgarny sposób! Tym razem posunęły się za daleko?

The Taritors. Zdrajcy: Bliźniaczki Iza i Daria kontra Kasia Szopińska
"The Traitors. Zdrajcy": Kolejna awantura! Tym razem Iza i Daria kontra Kasia

3. sezon "The Traitors. Zdrajcy" należy do najbardziej kłótliwych, a uczestnicy - do najbardziej kontrowersyjnych dotychczas. Wśród najczęściej krytykowanych za zachowanie w programie definitywnie jest Iza, jedna z bliźniaczek. Po tym jak zdrajcy pozbyli się z programu jej siostry, Darii, Iza zafiksowała się na "pomszczenie" siostry za wszelką cenę. Przy tym nie szczędziła naprawdę mocnych słów, choćby pod adresem zdrajczyni Natalii, którą nazwała "pierdzącym pączusiem" i radziła się pogodzić z trenerem personalnym...

Iza i Daria "rzuciły się" na Kasię Szopińską

Tym razem Iza i Daria "rzuciły się" w sieci na Kasię Szopińską, seksuolożkę, której w 7. odcinku Iza pozbyła się z programu podczas nocnego morderstwa. To jednak jej nie wystarczyło.

Zaczęło się jeszcze w programie, gdzie Iza pozbycie się "koleżanki": skomentowała

- Niech idzie laska już. Tak mnie denerwowała cały program że miałam jej dosyć, naprawdę. Mam wrażenie że przyszła do tego programu nie żeby łapać zdrajców, a bajerować chłopaków. Już nie złoży spódniczki...

Podczas rozmowy w "Arenie", internetowym programie po odcinku, gdzie Kasia opowiadała o swoim doświadczeniu w programie, obie siostry stały się niezwykle aktywne w komentarzach.

"Liczyłam że ubierzesz krótką mini dzisiaj" - pisała Daria

"Siedziałaś przed Igorem i klękałaś przed fotelem" - dorzucała Iza

"The Traitors. Zdrajcy": Fani oburzeni zachowaniem bliźniaczek

Iza i jej teksty w programie "The Traitors. Zdrajcy" od dawna są krytykowane przez fanów programu, a to co zaprezentowała na Instagramie według wielu przekroczyło granice dobrego smaku. Zwłaszcza, że Iza i Daria w swoich social mediach nie stronią od krótkich spódniczek, które tak wytykają Kasi. Ich profil jest pełen "rozgogolonych" fotek, w biki, bieliźnie i tym podobnych. Tym razem Iza i Daria posunęły się za daleko?

