Obleczona w obcisłą skórę aż po same stopy! Wędzikowska spotkała się... z hejtowanym uczestnikiem show TVN!

Malwina Wędzikowska ze zdrajcami na surowej rybce

Malwina Wędzikowska słynie z odważnego, często bardzo śmiałego stylu ubierania. Jej kuszące kreacje nie tylko na ściance, ale i na ulicy zwracają uwagę. Paparazzi trudno było nie rozpoznać gwiazdy, gdy trafili na nią w centrum miasta. Co prawda niebotyczne szpilki zamieniła na modne trzewiki, ale to nie ujęło jej powabu. Na spotkanie z tytułowymi zdrajcami z programu "The Traitors. Zdrajcy" odziała się cała w obcisłą skórę - czarne, zwężane spodnie podkreślały jej zgrabną pupę, a drapieżnego charakteru dodała kurtka z oryginalną konstrukcją z szerokimi ramionami.

"The Traitors. Zdrajcy": Łucja i Igor pogodzeni?

Co ciekawe - fotograf przyłapał gwiazdę TVN gdy wybrała się na sushi z bohaterami "The Traitors. Zdrajcy" - i to nie byli ulubieńcy widzów. Chodzi o Natalię, Łucję i Igora, który budzi szczególne kontrowersje wśród widzów.

Igor Powierża, prywatnie - pilot prywatnych odrzutowców bogaczy - został wybrany przez Malwinę Wędzikowską na zdrajcę w pierwszym odcinku. Od tego czasu dzieli widzów na tych, którzy kibicują jego, nieco samolubnej, postawie i tych, którzy krytykują jego brak lojalności i nadmierną pewność siebie. Faktycznie - to chyba pierwszy przypadek w polskich edycjach, a oglądamy już trzecią, w której zdrajca tak otwarcie eliminuje... innych zdrajców i knuje przeciwko nim. Czy jego strategia się opłaci? Tego dowiemy się w połowie maja podczas finału programu.

"The Traitors. Zdrajcy": Wędzikowska pogodziła zdrajców?

Na spotkaniu była też Łucja Rybak, zdrajczyni która odpadła jako pierwsza - właśnie za sprawą Igora, który złamał ich "pakt". Najwyraźniej jednak nie ma do niego pretensji, skoro razem jedli surową rybkę w towarzystwie prowadzącej. Natalia Prokaziuk, trzecia zdrajczyni, również się integrowała - niezmiennie z kwiatem na głowie.

Cała wesoła ekipa pałaszowała sushi i, sądząc po minach, świetnie się bawili.

