Dodatkowy dzień wolny w 2026 roku. Klamka już zapadła, a rząd podjął decyzję. Wiadomo już, kiedy Polacy zyskają trzy dni odpoczynku

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-05 5:22

W 2026 roku kalendarz przyniesie pracownikom miłą niespodziankę. Wszystko za sprawą święta przypadającego w sobotę, które zgodnie z przepisami oznacza konieczność oddania dodatkowego dnia wolnego. W efekcie wielu Polaków będzie mogło cieszyć się trzydniowym weekendem bez konieczności brania urlopu.

Budżetowe wakacje z dzieckiem. Jak je zorganizować?

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Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images Budżetowe wakacje z dzieckiem. Jak je zorganizować?
  • Sierpień 2026 przyniesie pracownikom wyjątkową okazję do dłuższego odpoczynku – kalendarz gwarantuje dodatkowy dzień wolny.
  • Święto 15 sierpnia wypadające w sobotę oznacza obowiązkowy dzień wolny do odebrania, a rząd już wyznaczył na to piątek 14 sierpnia.
  • Dowiedz się, kto dokładnie skorzysta z tego długiego weekendu, jak firmy podejdą do tematu i czy czekają nas inne takie okazje w 2026!

Długi weekend w sierpniu 2026. Dodatkowy dzień wolny dla pracowników

Choć do wakacji 2026 zostało jeszcze sporo czasu, wiele osób już teraz sprawdza kalendarz dni wolnych. Powód jest prosty – sierpień przyniesie dodatkową okazję do odpoczynku.

15 sierpnia 2026 roku, kiedy obchodzone są jednocześnie Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy oznacza to obniżenie wymiaru czasu pracy i konieczność wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Administracja rządowa ma już wskazany termin. Wolnym dniem będzie piątek 14 sierpnia, co automatycznie tworzy trzydniowy weekend obejmujący piątek, sobotę i niedzielę.

Kto skorzysta z dodatkowego wolnego?

Decyzja rządu dotyczy przede wszystkim pracowników administracji publicznej i służby cywilnej. W praktyce jednak wiele prywatnych firm stosuje podobne rozwiązania, wyznaczając dzień wolny bezpośrednio przed lub po święcie przypadającym w sobotę. Dzięki temu pracownicy zyskują możliwość dłuższego wypoczynku bez uszczuplania urlopu.

Warto jednak pamiętać, że pracownik nie może samodzielnie wybrać terminu odbioru takiego wolnego. O tym, kiedy zostanie wyznaczony dodatkowy dzień odpoczynku, decyduje pracodawca. Musi on jednak przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym.Uczniowie nie mają powodów do radości Choć wielu rodziców już teraz może planować sierpniowe wyjazdy czy rodzinne spotkania przy grillu, uczniowie raczej nie odczują korzyści z dodatkowego wolnego. Długi weekend przypada bowiem w trakcie wakacji, dlatego nie oznacza dla nich dodatkowego dnia bez szkoły.

To nie jedyna okazja do odpoczynku w 2026 roku

Eksperci od planowania urlopów zwracają uwagę, że w 2026 roku pojawi się kilka korzystnych układów kalendarza. Szczególnie atrakcyjnie zapowiadają się okresy związane z Bożym Ciałem, Świętem Niepodległości czy końcówką grudnia. Dodatkowo dwa święta ustawowo wolne od pracy wypadają w sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia – co oznacza kolejne dni do odebrania przez pracowników.

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