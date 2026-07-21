W sierpniu niebo rozbłyśnie tysiącami Perseidów. Szykuj się na spektakl spadających gwiazd

Już w sierpniu nocne niebo stanie się areną jednego z najbardziej spektakularnych astronomicznych widowisk - corocznego deszczu Perseidów.

Przygotuj się na niezwykły pokaz, gdzie dziesiątki "spadających gwiazd" rozświetlą ciemność, będąc w rzeczywistości drobinami kosmicznego pyłu.

Nie przegap szczytu aktywności tego roju meteorów. Sprawdź, kiedy dokładnie spojrzeć w niebo i jak zapewnić sobie najlepsze warunki do obserwacji.

Jak powstały Perseidy i dlaczego w sierpniu rozświetlą niebo?

Powszechnie znane „spadające gwiazdy” tak naprawdę nie mają z prawdziwymi gwiazdami żadnego powiązania. Zjawisko znane pod nazwą Perseidów to w istocie meteory, czyli drobinki skalne i pyłowe zostawione przez kometę Swift-Tuttle w przestrzeni kosmicznej. Ziemia co roku przemierza trasę wokół Słońca i przecina tor tych drobin, które wpadają w naszą atmosferę z oszałamiającą prędkością blisko 59 km/s. Wskutek silnego tarcia materiał ten zapala się, tworząc efektowne smugi światła zachwycające ludzi na różnych kontynentach. Sama nazwa wywodzi się bezpośrednio od konstelacji Perseusza, bo to właśnie z tej części nieboskłonu pozornie wylatują te kosmiczne obiekty, choć to tylko złudzenie wywołane przez perspektywę.

Kiedy nastąpi szczyt roju Perseidów w 2026 roku?

Dla sporej grupy osób ten czas to idealny moment na kultywowanie tradycji i wypowiadanie marzeń, gdy tylko zobaczą na niebie błysk. Zjawisko to można podziwiać już od 17 lipca aż do 24 sierpnia 2026 roku, ale największa aktywność tego zjawiska koncentruje się w ściśle określonym momencie. Według zapowiedzi kulminacja, czyli największe nasilenie „spadających gwiazd”, nastąpi w nocy z 12 na 13 sierpnia 2026 roku. To w tym konkretnym terminie warto zarezerwować sobie czas na spoglądanie w gwiazdy.

Gdzie w Polsce obserwować spadające gwiazdy w 2026 roku?

Żeby cieszyć się doskonałym widowiskiem, trzeba poszukać punktu obserwacyjnego całkowicie odciętego od sztucznego światła miast. Im głębsza czerń nieba, tym łatwiej dostrzec nawet te najmniej błyszczące meteory. Do ich oglądania nie trzeba inwestować w żaden zaawansowany sprzęt, bo takie zjawiska najlepiej chłonie się nieuzbrojonym okiem. Zdecydowanie zaleca się poszukanie przestrzeni bez drzew i budynków przysłaniających widok, a następnie spędzenie około 20 czy 30 minut w ciemności, aby nasz wzrok przyzwyczaił się do tych warunków.

Najlepiej zacząć wypatrywanie na niebie zaraz po północy, ponieważ radiant jest wtedy najwyżej położony. W szczytowym momencie widowiska można zauważyć dziesiątki lśniących śladów na godzinę. W trakcie trwania spektaklu bardzo często pojawiają się także widowiskowe bolidy, czyli ogromne, świetliste meteory generujące smugę widzialną nawet przez ładnych parę sekund.

Niezmiennie, dla rzeszy amatorów nocnego nieba, sierpniowy rój meteorów to jedno z najpiękniejszych i najbardziej zjawiskowych wydarzeń, jakie możemy podziwiać z powierzchni Ziemi.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

10