Podejrzenia korupcji w WORD. Policja weszła do ośrodka w biały dzień

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-21 12:17

We wtorek, 21 lipca, do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze wkroczyli policjanci zajmujący się zwalczaniem korupcji. Według nieoficjalnych ustaleń Radia ESKA, w ośrodku mogło dochodzić do wręczania łapówek, a proceder miał obejmować więcej niż jedną osobę. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, a sprawa rozwija się z każdą godziną.

Srebrne samochody egzaminacyjne na placu manewrowym WORD. O śledztwie w sprawie korupcji przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Akcja policji w zielonogórskim WORD

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pojawili się w budynku WORD-u we wtorkowe przedpołudnie. Jak ustalili dziennikarze Radia ESKA, działania mają związek z podejrzeniem korupcji przy egzaminach na prawo jazdy. Według ustaleń dziennikarzy, łapówki mogło pobierać kilka osób związanych z ośrodkiem.

Rzecznik lubuskiej policji, Maciej Kimet, potwierdza prowadzenie czynności, ale nie ujawnia szczegółów:

— Policjanci do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą czynności związane ze śledztwem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Niestety, z uwagi na dobro prowadzonych czynności i śledztwa na chwilę obecną nie możemy przekazać więcej informacji w tej sprawie — mówi w rozmowie z Radiem ESKA.

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Pierwsze zatrzymanie

Jak dotąd zatrzymano jedną osobę. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, a śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. W ośrodku trwają przesłuchania i zabezpieczanie dokumentacji, która może pomóc w ustaleniu skali procederu.

Konsekwencje prawne łapówek

Wręczanie korzyści majątkowych to przestępstwo opisane w art. 229 Kodeksu karnego. Za „udzielanie korzyści majątkowej lub osobistej” grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli łapówka ma związek z pełnieniem funkcji publicznej — a egzaminator WORD jest funkcjonariuszem publicznym — sankcje mogą być jeszcze surowsze.

Odpowiedzialność ponosi zarówno osoba wręczająca, jak i ta, która korzyść przyjmuje.

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