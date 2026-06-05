Doda reaguje po informacji o śmierci ukochanej mamy! Oburzona piosenkarka apeluje do fanów!

Doda oburzona po informacji o śmierci mamy!

Doda (42 l.) od ponad dwudziestu lat wzbudza zainteresowanie mediów, a jej życie prywatne śledzą nie tylko jej fani. Piosenkarka aktywnie działa w sieci i jest niekwestionowaną królową polskiego internetu. Pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jeszcze jako nastolatka. Od zawsze mogła przy tym liczyć na wsparcie rodziców - Wandy i Pawła Rabczewskich.

Piosenkarka nie kryje, że rodzice są jej wielką miłością. Doda nieraz udowodniła, że ich dobro jest w stanie walczyć, jak prawdziwa lwica. Niedawno pojawiła się w sieci niepokojąca informacja dotycząca śmierci mamy gwiazdy - Wandy Rabczewskiej (75 l.). Jeden z portali zamieścił bowiem nekrolog ku jej pamięci.

Okazuje się, że jest to strona zamieszczająca fałszywe informacje. Doda niemal natychmiast zareagowała i zwróciła się do swoich fanów.

Bardzo proszę o zgłaszanie tej strony , Podszywa się pod moją osobę oraz publikuje niepokojące, wstrętne treści fałszywe - napisała piosenkarka.

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Doda jest oczkiem w głowie rodziców!

Doda wyprowadziła się z rodzinnego Ciechanowa niemal trzydzieści lat temu. Chociaż już jako nastolatka dama układała sobie życie w Warszawie, to z rodzicami pozostała w bardzo bliskiej relacji. Jej dziecięcy pokój do niedawna pozostawał bez zmian. Niedawno piosenkarka pokazała metamorfozę domu rodziców, który dostosowała do potrzeb seniorów.

Wanda i Paweł Rabczewscy są przy córce w każdej chwili, wspierają ją i podziwiają za to co osiągnęła. Wspólnie z nią świętują każdy sukces i pocieszają po porażkach. Lata płyną, a Doda pozostaje oczkiem w głowie rodziców. Zarówno mama jak i tata zawsze podkreślają, że córka jest dla nich najważniejsza. Piosenkarka może liczyć na ich wsparcie w każdej sytuacji.

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