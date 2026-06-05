Dawid Podsiadło ZBESZTANY przez fanów po premierze klipu do "na błysk". Poszło o sztuczną inteligencję

Najnowsza piosenka Dawida Podsiadły zapowiada jego kolejną płytę studyjną, której premiera jest zaplanowana na jesień tego roku. Artysta wyjaśnił, że do stworzenia utworu „na błysk” zainspirowała go produkcja science-fiction „Zakochany bez pamięci” („Eternal sunshine of the spotless mind”) z 2004 roku. Zastosowanie sztucznej inteligencji w teledysku wywołało jednak spore kontrowersje wśród fanów, którzy bardzo ostro ocenili wykorzystanie AI.

Dawid Podsiadło i premiera "na błysk". W sieci wybuchła burza

Jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich artystów wciąż cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Dawid Podsiadło niedługo wystąpi na dwóch koncertach na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wejściówki sprzedały się błyskawicznie, a ceny noclegów w okolicy są wyższe niż w luksusowych kurortach za granicą. Niemniej wielka sława i sympatia słuchaczy nie oznaczają, że twórca jest wolny od negatywnych ocen. Zaraz po udostępnieniu piosenki „na błysk” internauci dobitnie przekazali Podsiadle, jak bardzo nie podoba im się fakt zastosowania sztucznej inteligencji w teledysku. W sekcji komentarzy na YouTubie można przeczytać:

"Dziś używasz AI w produkcji teledysku, a jutro AI będzie śpiewać za ciebie, Dawid. Kręcisz bat na samego siebie i innych artystów" "Nie spodziewałem się takiego zawodu po Dawidzie, generatywny ai slop" "Ciebie Dawid też można zastąpić AI" "Jeśli zobaczę Ai slop na koncercie to to będą moje najgorzej wydane pieniądze w życiu..." "Żenada" "jako artystka/malarka dawno takiego zawodu nie czułam, żeby artysta topowy do teledysku ai używał..."

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Fani oburzeni sztuczną inteligencją w klipie. Co Dawid Podsiadło mówi o AI?

Jak na razie, Dawid Podsiadło nie zareagował na falę krytycznych komentarzy ze strony internautów. Czujni fani przypominają jednak, co muzyk stwierdził w przeszłości w podcaście prowadzonym wspólnie z Radosławem Kotarskim. W jednej z rozmów piosenkarz wypowiedział się na temat głosów krytyki dotyczących stosowania AI przy generowaniu grafik na miniatury do materiałów na YouTubie.

"Jak bardzo oceniacie całokształt tego, co robimy w tej przestrzeni, na podstawie tego, czy użyliśmy AI miniaturki czy nie, to sprawia, że myślę sobie: Nie dam się zastraszyć terrorystom, którzy walczą w imię czegoś, czego nie rozumieją" - powiedział.

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