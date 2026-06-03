Dawid Podsiadło ponownie przyciągnął na Stadion Śląski tłumy fanów. Koncert zaplanowany na 6 czerwca 2026 roku wyprzedał się błyskawicznie, a zainteresowanie było tak duże, że artysta zdecydował się na dodatkowy występ dzień później – 7 czerwca. Efekt? Kolejna fala wyprzedanych biletów i tysiące osób z całej Polski planujących weekend w Chorzowie i Katowicach.

Warto przypomnieć, że to nie jedyny przystanek trasy „Obrotowy Tour”. W czerwcu Podsiadło zagra również w Poznaniu, Gdańsku oraz dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie. Mimo to to właśnie Śląski przyciąga największe emocje – także te poza muzyczne.

Stadion Śląski znów pełny. Rekordy w zasięgu?

Artysta od lat należy do absolutnej czołówki polskiej sceny muzycznej. W 2024 roku jego koncert zgromadził ponad 88 tysięcy osób, co uczyniło wydarzenie jednym z największych w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Dla porównania – koncert Metalliki na tym samym stadionie przyciągnął około 90 tysięcy fanów.

Wszystko wskazuje na to, że i tym razem zainteresowanie będzie ogromne. Pytanie brzmi: czy Podsiadło ponownie zbliży się do rekordów frekwencji?

Koncert Dawida Podsiadły 2024:

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Hotele pod presją. Ceny jak za egzotyczne wakacje

Jedno jest pewne – noclegi w okolicach Stadionu Śląskiego już teraz przeżywają prawdziwe oblężenie cenowe. W dniach koncertów ceny hoteli i apartamentów osiągnęły poziomy, które trudno porównywać z klasycznymi wyjazdami weekendowymi. Na stronie booking.com 3 czerwca można przeczytać komunikat: "82% miejsc na pobyt jest już niedostępne w tym terminie na naszej stronie". Do dyspozycji rezerwujących pozostało nieco ponad 100 obiektów.

W przypadku jednego z hoteli, Hotel Diament Bella Notte Katowice–Chorzów, za jedną noc trzeba zapłacić 2770 zł, obiekt znajduje się zaledwie około pół kilometra od stadionu. Podobne stawki pojawiają się w innych lokalizacjach – Silesia Park Apartament również sięga poziomu ok. 2700 zł za noc, a Central Plaza oferuje noclegi za około 2474 zł, mimo że znajduje się kilka kilometrów od areny koncertowej.

Nie brakuje też apartamentów premium, które jeszcze bardziej podbijają stawki – nawet powyżej 1900–2000 zł za noc, często w promieniu 1–2 km od stadionu. Apartamenty te znajdują się po prostu na osiedlu Tysiąclecia. I chytrzy najemcy postanowili fakt ten wykorzystać "klikalną" nazwą. Przykłady? "APARTAMENT W CHMURACH- wielki taras z widokiem na zachód słońca", "APARTAMENT WŚRÓD 1000cy ŚWIATEŁ - piękny widok nocą na panoramę Tysiąclecia" itd.

Są też „tańsze opcje”, ale nadal drogie

Wśród ofert można znaleźć również bardziej przystępne propozycje, choć wciąż dalekie od standardowych cen noclegów w regionie.

Symphonia self check-in 24h oferuje noclegi od około 225 zł, ale znajduje się ok. 5 km od stadionu. Z kolei mPark Noclegi Śląsk to koszt rzędu 300 zł, a Cozy Rooms l Opolska Katowice – około 490 zł.

Jak na weekendowy wyjazd koncertowy, to nadal poziomy, które wielu fanów porównuje raczej do wyjazdu zagranicznego niż krajowego city breaku.

Podsiadło i „nowy sezon” emocji

Tymczasem sam artysta nie zwalnia tempa. W tym roku zaprezentował już dwa single – „Sezon” oraz „Na błysk”, zapowiadając nowy etap twórczości i trasę koncertową.

„Jestem absolutnie szczęśliwy…” – pisał Podsiadło w mediach społecznościowych, podkreślając, że nowe utwory mają towarzyszyć słuchaczom w różnych emocjonalnych momentach życia.

Koncertowy efekt domina

Jedno wydarzenie muzyczne wystarczyło, by w okolicach Stadionu Śląskiego uruchomić klasyczny „efekt domina” – od wyprzedanych biletów, przez ogromne zainteresowanie noclegami, aż po ceny, które dla wielu fanów stały się największym zaskoczeniem całego weekendu.

Bo jak się okazuje, w czerwcu 2026 roku w Katowicach można będzie nie tylko pójść na koncert roku – ale też nieźle się zdziwić, sprawdzając rachunek za nocleg.