Szokujące odkrycie! W popularnych słoiczkach dla niemowląt wykryto truciznę

Trutka na szczury w jedzeniu dla niemowląt! Pilne wycofanie produktów w Europie

Skandal z żywnością dla niemowląt w tle w Austrii. Jak podaje RMF FM, w jednym z popularnych słoiczków dla niemowląt marki HiPP wykryto niebezpieczną substancję przypominającą trutkę na szczury. Sprawa natychmiast trafiła w ręce policji, a śledztwo prowadzone jest m.in. w regionie Burgenland po zgłoszeniu od klienta z okolic Eisenstadt.

Alarmujące odkrycie doprowadziło do błyskawicznej reakcji sieci handlowej SPAR, która wycofała ze sprzedaży wszystkie wskazane produkty z około 1500 sklepów na terenie Austrii. W ślad za tym podobne działania podjęto także w kilku innych krajach Europy Środkowej i Południowej, w tym w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji oraz w północnych Włoszech. Jak podkreślono, decyzja była podyktowana bezpieczeństwem dzieci.

Mimo powagi sytuacji policja zaznacza, że na tym etapie nie ma sygnałów o wysokim poziomie zagrożenia dla ogółu społeczeństwa.

Trucizna w jedzeniu dla niemowląt? Producent mówi o możliwym sabotażu

Producent, firma HiPP, przyznaje, że możliwe jest celowe skażenie przez osoby trzecie na etapie dystrybucji, a nie produkcji. Podkreślono, że problem dotyczy tylko wybranych partii i rynków. Służby apelują do rodziców o ostrożność. Należy zwracać uwagę na uszkodzone opakowania, brak plomb czy nietypowy zapach i w razie wątpliwości zgłaszać sprawę.

- Według naszej obecnej wiedzy, mamy do czynienia z zewnętrzną ingerencją o charakterze kryminalnym, która dotyczy kanału dystrybucyjnego SPAR Austria - informuje firma w oświadczeniu cytowanym przez RMF FM.

Badania potwierdziły obecność toksycznej substancji także w innych krajach - w Czechach i na Słowacji. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielka ilość może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia dzieci.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie