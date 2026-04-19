Szokujące odkrycie! W popularnych słoiczkach dla niemowląt wykryto truciznę

Dawid Piątkowski
2026-04-19 18:12

Szokujące doniesienia z Europy! W popularnym jedzeniu dla niemowląt wykryto substancję przypominającą swoim składem trutkę na szczury. Produkty natychmiast wycofano ze sklepów w kilku krajach, a sprawą zajęły się służby. Eksperci ostrzegają. Zagrożenie może być poważne, zwłaszcza dla najmłodszych. Szczegóły poniżej.

Autor: Pixabay.com

Trutka na szczury w jedzeniu dla niemowląt! Pilne wycofanie produktów w Europie

Skandal z żywnością dla niemowląt w tle w Austrii. Jak podaje RMF FM, w jednym z popularnych słoiczków dla niemowląt marki HiPP wykryto niebezpieczną substancję przypominającą trutkę na szczury. Sprawa natychmiast trafiła w ręce policji, a śledztwo prowadzone jest m.in. w regionie Burgenland po zgłoszeniu od klienta z okolic Eisenstadt.

Alarmujące odkrycie doprowadziło do błyskawicznej reakcji sieci handlowej SPAR, która wycofała ze sprzedaży wszystkie wskazane produkty z około 1500 sklepów na terenie Austrii. W ślad za tym podobne działania podjęto także w kilku innych krajach Europy Środkowej i Południowej, w tym w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji oraz w północnych Włoszech. Jak podkreślono, decyzja była podyktowana bezpieczeństwem dzieci.

Mimo powagi sytuacji policja zaznacza, że na tym etapie nie ma sygnałów o wysokim poziomie zagrożenia dla ogółu społeczeństwa.

Trucizna w jedzeniu dla niemowląt? Producent mówi o możliwym sabotażu

Producent, firma HiPP, przyznaje, że możliwe jest celowe skażenie przez osoby trzecie na etapie dystrybucji, a nie produkcji. Podkreślono, że problem dotyczy tylko wybranych partii i rynków. Służby apelują do rodziców o ostrożność. Należy zwracać uwagę na uszkodzone opakowania, brak plomb czy nietypowy zapach i w razie wątpliwości zgłaszać sprawę.

- Według naszej obecnej wiedzy, mamy do czynienia z zewnętrzną ingerencją o charakterze kryminalnym, która dotyczy kanału dystrybucyjnego SPAR Austria - informuje firma w oświadczeniu cytowanym przez RMF FM.

Badania potwierdziły obecność toksycznej substancji także w innych krajach - w Czechach i na Słowacji. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielka ilość może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia dzieci.

