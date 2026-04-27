Finał „Szansy na sukces” zaskoczył wszystkich. Maja Oleśków jedzie do Opola, ale kamery uchwyciły coś więcej niż werdykt

Łzy, cisza i eksplozja emocji na scenie TVP

Finałowy odcinek "Szansy na sukces" od początku miał wyjątkowy klimat. Najpierw uczestnicy występowali w duetach z gwiazdami, a później trzy wokalistki, które otrzymały największą liczbę głosów od telewidzów, zmierzyły się solo – i to właśnie te występy przesądziły o ostatecznym werdykcie. Kiedy prowadzący ogłosił nazwisko zwyciężczyni, na scenie zapadła cisza. Chwilę później wybuchły brawa, a emocje udzieliły się wszystkim – od finalistów po publiczność. Maja Oleśków nie kryła wzruszenia. Jej reakcja była szczera i natychmiastowa.

Gwiazdy na scenie i mocne duety

W finałowym odcinku uczestnicy wystąpili w duetach z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Maja Oleśków zaśpiewała z zespołem Enej, Mateusz Chmielowiec z Mieczysławem Szcześniakiem, Patrycja Kulicka z Kasią Stankiewicz, Emilia Cyran z Danutą Błażejczyk, Magdalena Michalak z grupą Pod Budą, a Gabriela Zając z Natalią Przybysz. Na scenie pojawili się także m.in. Łukasz Zagrobelny, który zaśpiewał z Błażejem Klimaszką. Występy budowały emocje programu – od subtelnych, poruszających interpretacji po dynamiczne, koncertowe numery, które rozgrzewały publiczność.

Stylizacje gwiazd przyciągały wzrok

Finał był też pokazem scenicznego stylu – i tu gwiazdy wyraźnie postawiły na charakter.

Natalia Przybysz zachwyciła intensywną czerwienią. Długa, lejąca stylizacja podkreślała jej sceniczny temperament i sprawiała, że trudno było oderwać od niej wzrok.

Kasia Stankiewicz poszła w zupełnie inną stronę – czarny, oversize’owy garnitur z krawatem nadał jej wizerunkowi nowoczesności i wyrazistości.

Danuta Błażejczyk postawiła na elegancję z nutą wzoru – klasyczne połączenie czerni i wyrazistej koszuli dało efekt stylu z charakterem.

Łukasz Zagrobelny wybrał sprawdzoną elegancję – granatowa marynarka i stonowane dodatki idealnie wpisały się w telewizyjny klimat.

Mieczysław Szcześniak zaprezentował klasykę z subtelnym twistem – formalny look przełamał indywidualnym akcentem.

Enej wniósł na scenę energię i kolor. Różowy garnitur jednego z muzyków i swobodny styl całego zespołu stworzyły efekt świeżości i koncertowego luzu.

Solowe występy i moment prawdy

Po duetach przyszedł czas na najtrudniejszy sprawdzian – występy solowe, które ostatecznie przesądziły o wyniku finału. Trzy uczestniczki musiały zmierzyć się z losowo wybranymi piosenkami i udowodnić, kim naprawdę są jako artystki i jak radzą sobie bez wsparcia gwiazd. Największe wrażenie zrobiła Maja Oleśków, która wylosowała utwór „Miód” Natalii Przybysz. Młoda wokalistka zamiast wiernej interpretacji postawiła na własny styl – mocny, zdecydowany i pełen emocji. Z soulowego numeru zrobiła niemal rockowy kawałek, pokazując nie tylko skalę swojego głosu, ale też odwagę sceniczną. To był występ, który trudno było zignorować – i który mógł przesądzić o jej zwycięstwie.

Na scenie solo zaprezentowały się także Natalia Mączyńska oraz Patrycja Kulicka, które postawiły na bardziej wyważone interpretacje. W ich wykonaniach było więcej subtelności i pracy na nastroju, co dobrze kontrastowało z energią zwyciężczyni i pokazywało, jak różne muzyczne drogi obrali finaliści.

Zwycięstwo w „Szansie na sukces” to coś więcej niż statuetka. Maja Oleśków wystąpi w koncercie „Debiuty” podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – a to scena, która od lat otwiera drogę do wielkiej kariery. To właśnie tam zaczynało wielu artystów, którzy dziś są gwiazdami polskiej muzyki. Dla młodej wokalistki to więc moment przełomowy. Finał „Szansy na sukces” po raz kolejny udowodnił, że siła tego programu tkwi w emocjach. W autentycznych reakcjach, w marzeniach uczestników i w chwilach, które dzieją się poza scenariuszem.

A w cieniu scenicznych świateł tata zwyciężczyni ukradkiem ocierał łzy. Ten jeden gest powiedział więcej niż jakiekolwiek słowa. I właśnie takie było to popołudnie – pełne wzruszeń, muzyki i jednego cichego gestu.

