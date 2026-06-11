Ranczo - historia

„Ranczo” to jeden z największych fenomenów w historii polskiej telewizji. Emitowany w TVP1 w latach 2006–2016 serial komediowo-obyczajowy, stworzony przez Roberta Bruttera i Jerzego Niemczuka w reżyserii Wojciecha Adamczyka, stał się kultowym obrazem polskiej prowincji.

Fabuła skupia się wokół Lucy Wilskiej, Amerykanki polskiego pochodzenia, która dziedziczy dworek w fikcyjnej wsi Wilkowyje. Jej przyjazd wywraca do góry nogami życie lokalnej społeczności, na której czele stoją skłóceni bracia bliźniacy (zagrani przez Cezarego Żaka): Wójt i Proboszcz. Poza miłosnymi przygodami poznajemy realia życia na wsi. Do tego kultowa ławeczka czy walka władzy z kościołem!

Ranczo początkowo planowano na cztery sezony, dzięki gigantycznej oglądalności (sięgającej nawet 10 milionów widzów) był wznawiany i doczekał się 10 serii (130 odcinków) oraz filmu pełnometrażowego.

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Ranczo wróci w 2026 roku. Co już o nim wiemy?

Gdy ogłoszono w 2025 roku, że "Ranczo" wraca na ekrany, fani serialu nie ukrywali swojej wielkiej radości. Początkowo aktorzy nie komentowali, czy dostali zaproszenie czy nie, ale wielu z nich wyraziło chęć udziało w "spin offie". 9 czerwca odbyło się pierwsze wspólne czytanie scenariusza. Pojawił się na nim następujące osoby:

Wiele osób zastanawiało się, co z kultową Michałową. Okazało się, że Marta Lipińska dojedzie na plan po prostu później. Nie zdradzono jednak, jak będzie dokładnie wyglądała fabuła.

Według informacji Radia Eska, dodatkowo do obsady dołączył Daniel Olbrychski, który ma "zastąpić" Franciszka Pieczkę na kultowej ławeczce. W roli córki Kusego i Lucy pojawić się ma Karolina Ludwiniak, a młodego artystę ma zagrać Maciej Tomaszewski.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak powracający bohaterowie wyglądają po latach. Niektórych byście nie poznali. Lodzia przeszła ogromną zmianę! A pani Kozioł? Kobieta petarda!

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