Fabijański łamie schematy przed Opolem! Bez choreografii, bez planu

Już wkrótce Fabijański pojawi się na jednej z najbardziej prestiżowych scen w Polsce. Jego udział w Festiwalu w Opolu wzbudził ogromne emocje, a fani zastanawiają się, jak sobie poradzi. Artysta przyznaje wprost - nie zamierza niczego reżyserować co do sekundy. W Opolu zaprezentuje singiel zatytułowany "Nieidealna", wykonany w duecie z Daryą Frączek.

Sebastian Fabijański ujawnia, co pokaże w Opolu! Szokujące wyznanie

Jak zdradził w rozmowie z "Super Expressem", jego podejście do występu jest bardzo spontaniczne. Zamiast sztywnego scenariusza stawia na intuicję i emocje chwili. Sebastian Fabijański podkreśla, że takie sytuacje najbardziej go ekscytują, bo pozwalają w pełni przeżyć muzykę i kontakt z publicznością.

Nie wiem, jak zwykle pewnie pójdę na żywioł (...) Ja się ekscytuję po prostu - to jest super, że moje życie jest bogate w takie doświadczenia i z każdego wyciągam jak najwięcej się da i mam nadzieję, że tak będzie też w Opolu. Jest to dla mnie świetnie, że moja droga muzyczna też nabiera takich kształtów, że mogę występować na festiwalu w Opolu dla takiej publiczności. Bardzo się cieszę - mówi nam Sebastian Fabijański.

Artysta nie ukrywa, że każdy taki występ to dla niego ważne doświadczenie i kolejny etap artystycznej drogi. Zamiast stresu czuje raczej ekscytację i wdzięczność, że może zaprezentować się przed tak dużą publicznością. Jak mówi, muzyka stała się dla niego przestrzenią, w której może łączyć emocje, przeżycia i twórczość.

Fabijański zwraca też uwagę na warstwę znaczeniową swoich utworów. Jak tłumaczy, teksty i przekaz są dla niego kluczowe - wszystko musi mieć sens i spójność. Dotyczy to nie tylko muzyki, ale również scenicznego wyrazu. Każdy występ ma być przemyślaną historią, nawet jeśli na scenie dominuje improwizacja.

Tak, zawsze pisząc teksty, bazuje na tym, co się we mnie dzieje, działo. Więc tak, to jest nieodłączna część twórczości w ogóle i ja bardzo zwracam uwagę na tę warstwę merytoryczną i znaczeniową, nawet tutaj też w choreografiach. Staram się, żeby to wszystko było zrozumiałe, żeby to, co robimy, po prostu miało swój początek, swój koniec, swoje rozwinięcie i swoje zakończenie i żeby to wszystko po prostu się spinało w jedną całość. Nie ukrywam, że to mnie zwykle bardzo dużo kosztuje nerwów i stresu, żeby się wszystko udało tak, jak chciałbym, żeby się udało. No ale tak, jak też powiedziałem, w ogóle super, że produkcja jest otwarta na te pomysły i w następnym odcinku też będzie coś fajnego - mówi "Super Expressowi" Sebastian nawiązując do swoich występów w "Tańcu z Gwiazdami".

Co ciekawe, tym razem artysta nie planuje rozbudowanej choreografii. Jak podkreśla, chce skupić się na samej piosence i jej emocjach. Uważa, że siła utworu, który zaprezentuje, tkwi właśnie w jego prostocie i przekazie, dlatego nie chce go "przykrywać" zbędnymi efektami.

Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Chciałbym po prostu zaśpiewać. Wydaje mi się, że szlachetność piosenki, tej konkretnej, którą stworzyliśmy z Darią, jej siłą jest właśnie ten przekaz i nie chciałbym go przykrywać zbędnymi, jakimiś efektownymi dodatkami, bo wydaje mi się, że trzeba ją po prostu zaśpiewać dla ludzi i zrobić to, jak najszlachetniej się da - wyjawił nam Fabijański.

W rozmowie pojawia się też głos z otoczenia artysty. Julia Suryś zauważa, że Fabijański na scenie i tak porusza się w sposób naturalny i przyciągający uwagę, nawet bez zaplanowanej choreografii wygląda, jakby każdy jego ruch był częścią dopracowanego show.

Ja szykuję... Poza tym widziałam ostatnio koncert Sebastiana. Ja się stresowałam, Sebastian czuł się jak ryba w wodzie i on nie mając żadnej choreografii, po prostu tak się rusza na tej scenie, że wygląda jakby ta choreografia była zawsze zrobiona - mówi nam Julia Suryś.

Rozmawiała Julita Buczek

