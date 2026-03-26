Słynny kucharz dołączył do jury "MasterChefa". Fani programu są zachwyceni!

Kto oceni uczestników w programie "MasterChef"?

Telewizja TVN oficjalnie przedstawiła kolejnego eksperta oceniającego zmagania kucharzy w programie "MasterChef". Wcześniejsza zapowiedź powiększenia składu jurorskiego wywołała lawinę domysłów wśród miłośników kulinarnego formatu. Ostateczne ogłoszenie nazwiska czwartego arbitra piętnastej edycji miało miejsce 26 marca podczas emisji porannego pasma „Dzień Dobry TVN”. Do znanych twarzy, czyli Magdy Gessler, Michela Morana oraz Przemysława Klimy, dołączy teraz dodatkowy specjalista od gastronomii. Wielu uważnym obserwatorom udało się trafnie wytypować nowego jurora. Szefostwo stacji zdecydowało się zatrudnić osobę, która w przeszłości cieszyła się ogromnym uznaniem sympatyków stacji.

ESKA_Tyle kosztuje komunia w restauracji Magdy Gessler. Ceny zawrotne!

Pascal Brodnicki w jury "MasterChefa"

Oficjalnie potwierdzono, że nowym jurorem będzie Pascal Brodnicki. Ten francusko-polski mistrz kuchni zyskał ogromną rozpoznawalność, kiedy to w 2004 roku wystartował jego autorski cykl „Pascal: Po prostu gotuj!”. Produkcja przyciągała przed ekrany tłumy widzów i zachęciła władze stacji TVN do realizacji kolejnych projektów, takich jak „Pascal Express” oraz „Smakuj świat z Pascalem”. Przez ostatnią dekadę sympatyczny kucharz przeniósł swoją aktywność do internetu. Brodnicki od 2016 roku z sukcesami rozwija własny kanał w serwisie YouTube. Zbliżająca się piętnasta seria popularnego konkursu stanowi jego huczny powrót na szklany ekran po długiej przerwie.

Kiedy premiera "MasterChefa" z Pascalem Brodnickim?

Fani stęsknieni za widokiem francusko-polskiego kucharza w telewizji muszą uzbroić się w cierpliwość. Prace na planie zdjęciowym dopiero ruszają i potrwają przez całą wiosnę oraz lato. Gotowy materiał trafi do regularnej ramówki stacji dopiero w jesiennym sezonie. Pierwszy odcinek programu prawdopodobnie zadebiutuje na początku września 2026 roku. Kolejne szczegóły dotyczące nadchodzącej produkcji powinny ujrzeć światło dzienne w najbliższym czasie.