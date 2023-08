Nie żyje brat znanej dietetyczki, byłej żony Pascala Brodnickiego. "Stałeś się płomieniem"

Agnieszka Mielczarek (47 l.) podobnie jak jej były mąż działa w branży kulinarnej. Prowadzi kanał "Jedz Inaczej" na YouTube. W lipcu pochwaliła się nowym ukochanym, z którym była na rowerze. - Doceniajmy codzienność i cieszmy się każdym słonecznym dniem.. bo cykliczność wpisana jest w nasze życie. To dobra wiadomość dla tych którym dziś jest trudno- to minie. Zawsze. Kiedy mi było ciężko myślałam właśnie o tej cykliczności, ze przyjdzie moment słońca…i przyszedł. A teraz jest moment by doceniać każdy dobry dzień.. plany i marzenia też są cudowne ale to co dziś jest najcenniejsze - napisała wówczas była żona Pascala Brodnickiego, pokazując radosny uśmiech.

Niestety jej szczęście nie trwało długo. Mielczarek straciła właśnie brata, którego pożegnała we wzruszający sposób. - Mieliśmy świętować dzisiejsze twoje urodziny, jak zawsze przy twoim ukochanym ognisku… ale stałeś się płomieniem .. szumem wiatru który słyszę gdy sama idę z psami… promieniem słońca, który pogłaszcze po policzku w gorszy dzień… mieliśmy się razem zestarzeć braciszku. . Ale Mama już chciała Cię mieć przy sobie. Widocznie ja mam jeszcze tu coś do zrobienia… staram się jak mogę - napisała na Instagramie.

Słowa wsparcia wyraziły już Anna Kalczyńska, Anna Wendzikowska i Marzena Rogalska.