Gwiazda Pierwszej miłości po totalnej metamorfozie! Najwierniejszy fan nie rozpozna Anety Zając

jkk 17:26

Ależ to jest metamorfoza! Jeżeli Aneta Zając w takiej wersji siebie wróci na plan "Pierwszej miłości", nawet najwierniejszy fan jej nie pozna! Serialowa Marysia uwielbiana jest nie tylko za charakter, ale także za wygląd rasowej blondynki. Złote kosmyki są wręcz znakiem rozpoznawczym Zając. Ale wygląda na to, że to już historia? Zobaczcie, jak totalnie zmieniła się gwiazda "Pierwszej miłości"!