Ivana Knoll poszła na całość. Przecież ten stanik prawie nic nie zakrywa! WOW

Gwiazda poprzedniego mundialu postanowiła nie zawieść swoich fanów i poszła na całość. Zaprezentowała się w mikroskopijnym staniku w charakterystyczną, czerwono-białą chorwacką szachownicę, który ledwo zakrywał jej obfity biust. Całość uzupełniały równie krótkie szorty podkreślające jej krągłości, z których wystawały kieszenie w tych samych barwach narodowych. Strój był tak odważny, że obiektywy fotoreporterów i kamery telewizyjne częściej kierowały się na trybuny niż na murawę!

Jej dekolt stał się ozdobą MŚ 2026! Piękna dziennikarka nową miss mundialu? [ZDJĘCIA]

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Ivana Knoll błysnęła w mikroskopijnym staniku na MŚ 2026

Sława Ivany Knoll eksplodowała podczas MŚ w Katarze, gdzie jej skąpe stroje stały się sensacją, przełamując konserwatywne normy kulturowe kraju-gospodarza. Od tamtej pory jej popularność w mediach społecznościowych, gdzie śledzą ją miliony, nieustannie rośnie. Sama Chorwatka wielokrotnie podkreślała, że nie przejmuje się krytyką i uwielbia wyrażać siebie poprzez modę. Jej obecność na meczu z Anglią zdecydowanie była manifestacją tej samej postawy – pewności siebie i chęci bycia w centrum uwagi.

Fani na stadionie w Teksasie nie mogli oderwać od niej wzroku, a zdjęcia jej najnowszej kreacji w błyskawicznym tempie obiegły internet, wywołując setki tysięcy polubień i lawinę komentarzy. Jedni chwalili jej odwagę i figurę, inni zarzucali, że przekroczyła granicę dobrego smaku. Niezależnie od opinii, jedno jest pewne: Ivana Knoll znów skradła show. Udowodniła, że tytuł „miss mundialu” nie był przypadkowy i wciąż potrafi rozgrzać atmosferę na trybunach do czerwoności!