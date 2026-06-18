Ivana Knoll poszła na całość. Przecież ten stanik prawie nic nie zakrywa! WOW

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-18 20:06

Ivana Knoll okrzyknięta „miss mundialu” podczas turnieju w Katarze w 2022 roku, powróciła w wielkim stylu na Mistrzostwa Świata 2026! Chorwacka modelka i influencerka, która zyskała globalną sławę dzięki odważnym strojom w narodowych barwach, po raz kolejny udowodniła, że nikt nie potrafi tak zawładnąć uwagą kibiców i mediów. Podczas hitowego meczu fazy grupowej pomiędzy Anglią a Chorwacją, Knoll pojawiła się na trybunach w Teksasie w stylizacji, która odsłoniła prawie cały jej biust! Spójrz na te zdjęcia.

Gwiazda poprzedniego mundialu postanowiła nie zawieść swoich fanów i poszła na całość. Zaprezentowała się w mikroskopijnym staniku w charakterystyczną, czerwono-białą chorwacką szachownicę, który ledwo zakrywał jej obfity biust. Całość uzupełniały równie krótkie szorty podkreślające jej krągłości, z których wystawały kieszenie w tych samych barwach narodowych. Strój był tak odważny, że obiektywy fotoreporterów i kamery telewizyjne częściej kierowały się na trybuny niż na murawę!

Jej dekolt stał się ozdobą MŚ 2026! Piękna dziennikarka nową miss mundialu? [ZDJĘCIA]

Ivana Knoll na trybunach w Teksasie, trzymająca puchar świata, ubrana w skąpy stanik w czerwono-białą szachownicę, symbolizujący barwy Chorwacji. Jej stylizacja, eksponująca dekolt, wzbudziła sensację i została szeroko opisana na naszym portalu.
Galeria zdjęć 25

Ivana Knoll błysnęła w mikroskopijnym staniku na MŚ 2026

Sława Ivany Knoll eksplodowała podczas MŚ w Katarze, gdzie jej skąpe stroje stały się sensacją, przełamując konserwatywne normy kulturowe kraju-gospodarza. Od tamtej pory jej popularność w mediach społecznościowych, gdzie śledzą ją miliony, nieustannie rośnie. Sama Chorwatka wielokrotnie podkreślała, że nie przejmuje się krytyką i uwielbia wyrażać siebie poprzez modę. Jej obecność na meczu z Anglią zdecydowanie była manifestacją tej samej postawy – pewności siebie i chęci bycia w centrum uwagi.

Fani na stadionie w Teksasie nie mogli oderwać od niej wzroku, a zdjęcia jej najnowszej kreacji w błyskawicznym tempie obiegły internet, wywołując setki tysięcy polubień i lawinę komentarzy. Jedni chwalili jej odwagę i figurę, inni zarzucali, że przekroczyła granicę dobrego smaku. Niezależnie od opinii, jedno jest pewne: Ivana Knoll znów skradła show. Udowodniła, że tytuł „miss mundialu” nie był przypadkowy i wciąż potrafi rozgrzać atmosferę na trybunach do czerwoności!

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