Piekielne upały w ukochanym kraju Polaków! Ambasada wydała ostrzeżenie

Polska ambasada w Zagrzebiu ostrzega przed upałami w Chorwacji

Polacy odpoczywający w Chorwacji muszą na siebie uważać! Ambasada ostrzega przed falą wielkich upałów. Najwyższy stopień zagrożenia wprowadzono w dniach od 3 do 5 sierpnia. W najpopularniejszych kurortach uruchomiono już najwyższe, czerwone ostrzeżenia pogodowe przed żarem lejącym się z nieba.

Najgorzej będzie w takich miejscach, jak półwysep Istria, okolice Rijeki i północny pas nadmorski ciągnący się do Parku Narodowego Paklenica. Synoptycy wyznaczyli najwyższy alert także dla wysp Krk, Cres, Rab, Lošinj oraz Pag. Nieco łagodniej, choć wciąż bardzo ryzykownie, będzie na pozostałym odcinku adriatyckiego wybrzeża. Na trasie od Zadaru po Dubrownik obowiązują pomarańczowe komunikaty, co oznacza, że przebywanie na zewnątrz nadal będzie skrajnie wyczerpujące.

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5 sierpnia będzie najtrudniejszy. Czerwone alerty w głębi Dalmacji

Synoptycy wskazują, że apogeum upałów przypadnie na środę, 5 sierpnia. Tego dnia prawdziwe uderzenie gorąca odczują turyści w głębi Dalmacji, zwłaszcza w rejonie Parku Narodowego Krka. Podobna sytuacja czeka kontynentalne tereny kraju na odcinku od Karlovca aż do granicy serbskiej. Termometry pokażą wartości przekraczające 39 stopni Celsjusza, a brak wiatru i ostre słońce drastycznie podniosą temperaturę odczuwalną.

„03-05.08.2026 czerwony alert obejmuje: półwysep Istria, Rijeka, północna część wybrzeża do Parku Narodowego Paklenica oraz wyspy Krk, Losinj, Cres, Rab i PagPomarańczowy alert: reszta wybrzeża od Zadaru do Dubrownika.👉05.08.2026 czerwony alert obejmuje tereny położone wgłębi Dalmacji (m.in. teren Parku Narodowego Krka), Chorwację kontynentalną (od Karlovca na zachodzie do granicy z Serbią na wschodzie).👉Zgodnie z prognozami pogodowymi temperatury powietrza przekroczą 39 stopni ” - głosi wpis ambasady na Facebooku.

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