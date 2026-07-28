Luksusowe wakacje Lamine'a Yamala i jego dziewczyny. "Idę na masaż i zastaję to"

Saint-Tropez to jeden z najdroższych i najbardziej ekskluzywnych kurortów świata. Lamine Yamal i Ines Garcia na francuskie Lazurowe Wybrzeże polecieli prywatnym odrzutowcem, czym influencerka nie omieszkała pochwalić się w mediach społecznościowych. W Saint-Tropez para zamieszkała w luksusowym hotelu. W pokoju zastali rozsypane na podłodze płatki róż. Zdjęcia i stories z wakacji szybko obiegły sieć – romantyczne spacery plażą, przytulanki, wspólne treningi i chwile relaksu.

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Inés Garcia, 21-letnia influencerka z Andaluzji, regularnie dzieli się fragmentami wyjazdu. „Idę na masaż, a tu zastaję to...” - napisała pod zdjęciem Lamine’a ćwiczącego, pokazując, że wakacje to nie tylko imprezy, ale też przygotowanie do nowego sezonu. "Tak naprawdę nie jesteśmy na wakacjach" - dodała, publikując obrazki z piłkarzem trenującym na boisku.

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Związek Inés i Lamine'a ujrzał światło dzienne 20 maja 2026 r., podczas kolacji kończącej sezon w Barcelonie. Wcześniej widziano ich razem w Grecji, choć przez miesiące unikali potwierdzenia swojego romansu. Mistrzostwa Świata w końcu rozwiały wszelkie wątpliwości. Inés towarzyszyła piłkarzowi przez cały turniej, pojawiła się na trybunach i świętowała z piłkarzem finałowe zwycięstwo Hiszpanii nad Argentyną na murawie.

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GALERIA: Lamine Yamal z dziewczyną Ines na luksusowych wakacjach

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