Rozwieś tak mokre pranie na suszarce, a nie będzie śmierdziało stęchlizną. Wyschnie 2 razy szybciej niż zwykle. Suszenie prania

Suszenie prania zimą w domu bywa problematyczne, sprzyja stęchliznie i podnosi wilgotność.

Kluczem do szybkiego schnięcia jest odpowiednie rozwieszanie i zapewnienie cyrkulacji powietrza.

Odkryj proste triki, które sprawią, że Twoje pranie wyschnie dwa razy szybciej i będzie pachnieć świeżością.

Rozwieś tak mokre pranie na suszarce. Wyschnie 2 razy szybciej

Suszenie prania zimą to nie lada wyzwanie. Kiedy za oknem pada i jest zimno, niemożliwe jest suszenie prania na zewnątrz. Wtedy jedyną opcją jest suszenia prania w mieszkaniu. Choć genialnym wynalazkiem ostatnich lat jest suszarka bębnowa, która szybko wysuszy pranie, to nie każdy może sobie na nią pozwolić. Niestety suszenie prania w domu trwa znacznie dłużej, a co najgorsze bywa też tak, że pod wpływem wilgoci zaczyna nieładnie pachnieć. A co najgorsze - im więcej rzeczy suszymy, tym bardziej w mieszkaniu wzrasta wilgotność powietrza, a w efekcie mokre rzeczy schną jeszcze dłużej. To błędne koło. Dlatego warto poznać zasady, ale też sprytne triki, które przyspieszą suszenie prania w domu. Przede wszystkim kluczowe jest prawidłowo rozwieszanie mokrych rzeczy na suszarce. Staraj się zachowywać odstępy między rzeczami tak, aby była przestrzeń na cyrkulację powietrza. Pamiętaj także o tym, aby co godzinę przekładać ubrania na suszarce na drugą stronę, dzięki czemu będą schły równomiernie. Dzięki tej prostej czynności pranie wyschnie nawet dwa razy szybciej niż zwykle i nie będzie śmierdzieć stęchlizną.

Jak przyspieszyć suszenie prania w domu? Skuteczne sposoby

Oprócz prawidłowego rozwieszenia mokrych rzeczy po wyjęciu ich z pralki, istnieje kilka innych sposobów, które ułatwią tę czynność w czasie zimy. Po pierwsze staraj się dobrze odwirować rzeczy po praniu. Po zakończeniu programu możesz też wrzucić do bębna suchy bawełniany ręcznik i ponownie uruchomić wirowanie. Ręcznik wchłonie wilgoć z prania, dzięki czemu po wyjęciu z prania rzeczy nie będą tak mokre. Warto również postawić obok suszarki z mokrymi rzeczy wentylator. Wówczas dobrze jest też delikatnie uchylić okno, a wirujące po pomieszczeniu powietrze szybko wysuszy nasze ubrania. Jeśli masz możliwość, umieść suszarkę blisko źródła ciepła - na przykład grzejnika, ale zachowaj bezpieczną odległość.