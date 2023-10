Jak szybko wysuszyć pranie?

Suszenie prania w okresie jesienno-zimowym to nie lada wyzwanie. Kiedy za oknem pada i jest zimno, niemożliwe jest suszenie prania na zewnątrz. Wtedy jedyną opcją jest suszenia prania w mieszkaniu. Choć genialnym wynalazkiem ostatnich lat jest suszarka bębnowa, która szybko wysuszy pranie, to nie każdy może sobie na nią pozwolić. Niestety suszenie prania w domu trwa znacznie dłużej, a co najgorsze bywa też tak, że pod wpływem wilgoci zaczyna nieładnie pachnieć. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma trikami, które przyspieszą ten proces. Po pierwsze staraj się dobrze odwirować rzeczy po praniu. Po zakończeniu programu możesz też wrzucić do bębna suchy bawełniany ręcznik i ponownie uruchomić wirowanie. Ręcznik wchłonie wilgoć z prania, dzięki czemu po wyjęciu z prania rzeczy nie będą tak mokre. Pamiętaj także o tym, aby co godzinę przekładać ubrania na suszarce na drugą stronę, dzięki czemu będą schły równomiernie i nie będą brzydko pachnieć.

Pokazała, jak szybko wysuszyć pranie bez suszarki

Nie każdy z nas ma w swoim domu suszarkę bębnową, dlatego warto skorzystać z pomysłu pewnej sprzątaczki, która na TikToku pokazała trik na szybkie wysuszenia prania bez suszarki. Ann Russell pokazała, że w sytuacji, kiedy na dworze jest zimno, obok rozwieszonego w domu prania stawia wentylator, dzięki czemu schnie ono zdecydowanie szybciej. - Polecam wentylator. Nie termowentylator. Wtedy wieje zimne powietrze. To nie kosztuje zbyt dużo pieniędzy - wyjaśniła swoim obserwatorom sprzątaczka. Dodatkowo poleciła uchylenie okna.

Sonda Wypóbujesz ten sposób na suszenie prania? Tak, jestem ciekawy(a) efektu Nie, nie potrzebuje