Postaw obok suszarki z mokrym praniem. Będzie suche w kilka minut. Bez zapachu stęchlizny. Szybsze suszenie prania

Suszenie prania w domu jesienią i zimą jest wyzwaniem, często prowadzącym do nieprzyjemnego zapachu.

Istnieją proste triki, by przyspieszyć suszenie prania bez użycia suszarki bębnowej.

Dobre odwirowanie, dodanie suchego ręcznika do bębna i odpowiednie rozwieszenie to klucz do sukcesu.

Odkryj genialny trik, by pranie było suche w kilka minut!

Jak szybko wysuszyć pranie w domu?

Jesień i zima zdecydowanie nie są sprzymierzeńcami suszenia prania. Niestety suszenie prania w domu trwa znacznie dłużej, a co najgorsze bywa też tak, że pod wpływem wilgoci zaczyna ono nieładnie pachnieć stęchlizną. Genialnym wynalazkiem jest na pewno suszarka bębnowa, jednak nie każdy może sobie na nią pozwolić. Warto poznać sposoby na szybkie suszenie prania, dzięki którym nie tylko szybko będziemy mogli złożyć suszarkę, ale przede wszystkim nasze ubrania po praniu będą pachnieć świeżością, a nie stęchlizną. Po pierwsze staraj się dobrze odwirować rzeczy po praniu. Po zakończeniu programu możesz też wrzucić do bębna suchy bawełniany ręcznik i ponownie uruchomić wirowanie. Ręcznik wchłonie wilgoć z prania, dzięki czemu po wyjęciu z prania rzeczy nie będą tak mokre. Poza tym zwróć uwagę na to jak wieszasz mokre rzeczy na suszarce. Staraj się zachowywać odstępy między rzeczami tak, aby była przestrzeń na cyrkulację powietrza. Pamiętaj także o tym, aby co godzinę przekładać ubrania na suszarce na drugą stronę, dzięki czemu będą schły równomiernie.

Postaw obok suszarki z mokrym praniem. Będzie suche w kilka minut

Warto również zastosować trik, który skutecznie przyspieszy suszenie prania w domu. Otóż wystarczy postawić obok suszarki z mokrymi rzeczy wentylator. Wówczas dobrze jest też delikatnie uchylić okno, a wirujące po pomieszczeniu powietrze szybko wysuszy nasze ubrania. Jeśli masz możliwość, umieść suszarkę blisko źródła ciepła - na przykład grzejnika, ale zachowaj bezpieczną odległość.