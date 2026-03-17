Ten detal w drzwiach może przyciągnąć włamywacza. Jest niepozorny

Wkładka zamka może zdradzić jego słabości

Kluczowym elementem drzwi jest tzw. wkładka cylindryczna, czyli część zamka, do której wkłada się klucz. To właśnie ona odpowiada za działanie całego mechanizmu i w dużej mierze decyduje o poziomie bezpieczeństwa drzwi.

Problem polega na tym, że wkładka jest zwykle dobrze widoczna z zewnątrz. Dla osoby znającej się na zamkach jej wygląd może zdradzić markę, typ mechanizmu, a nawet poziom zabezpieczeń. W praktyce oznacza to, że włamywacz może szybko ocenić, czy drzwi będą trudne do sforsowania, czy raczej stanowią łatwy cel. W niektórych przypadkach wystarczy odpowiednie narzędzie lub specjalnie przygotowany klucz, aby spróbować otworzyć drzwi bez pozostawiania wyraźnych śladów.

Niewielka osłona może znacząco utrudnić włamanie

Fachowcy coraz częściej polecają prosty element zabezpieczający – metalową osłonę na cylinder, nazywaną też pancerzem ochronnym lub rozetą antywłamaniową. To niewielka metalowa nakładka montowana na zewnętrznej stronie drzwi, która zakrywa wkładkę zamka. Dzięki temu:

trudniej rozpoznać typ zastosowanego mechanizmu,

utrudnione jest wiercenie i uszkodzenie wkładki,

mechanizm staje się mniej podatny na podważanie czy uderzenia.

W praktyce oznacza to, że próba włamania zajmuje więcej czasu.

Nowoczesne wkładki chronią przed popularnymi metodami włamań

Warto pamiętać jednak, że sama osłona nie wystarczy. Bardzo ważny jest także wybór odpowiedniej wkładki. Nowoczesne modele mają dodatkowe zabezpieczenia, np.:

ochronę przed rozwiercaniem,

specjalne piny utrudniające manipulację mechanizmem,

systemy chroniące przed tzw. bumpingiem. (Metoda bumpingu polega na użyciu zmodyfikowanego klucza, który po uderzeniu pozwala przesunąć elementy mechanizmu i otworzyć zamek w kilka sekund).