Tu język polski jest językiem urzędowym. To egzotyczna lokalizacja!

Język to coś więcej niż tylko narzędzie komunikacji - to nośnik historii, emocji i tożsamości. W przypadku Polaków szczególnie widać, jak silnie potrafi on przetrwać mimo upływu czasu i zmiany miejsca zamieszkania. Nawet tysiące kilometrów od ojczyzny kolejne pokolenia emigrantów pielęgnują mowę przodków, traktując ją jako ważny element swojego dziedzictwa. Co ciekawe, w niektórych zakątkach świata język polski nie tylko przetrwał, ale zyskał także oficjalne uznanie.

Język polski na drugim końcu świata

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że język polski uznawany jest za urzędowy również w Ameryce Południowej, a dokładnie w Brazylii. Jak to możliwe? Historia obecności Polaków w Brazylii sięga XIX wieku. W czasach zaborów wielu mieszkańców ziem polskich decydowało się na emigrację w poszukiwaniu lepszego życia. Brazylia, potrzebująca rąk do pracy i oferująca ziemię, stała się jednym z głównych kierunków wyjazdów.

Szacuje się, że do wybuchu II wojny światowej do Brazylii przybyło ponad 150 tysięcy Polaków. Osiedlali się głównie na południu kraju, gdzie klimat był bardziej zbliżony do europejskiego. Tworzyli zwarte społeczności, pielęgnując język, tradycje i religię. Nic więc dziwnego, że w jednej z tamtejszych gmin polski stał się drugim - po portugalskim - językiem urzędowym.

Aurea – mała gmina z wielką historią

Szczególnym przykładem zachowania polskiego dziedzictwa jest gmina Aurea. To niewielkie miejsce stało się symbolem polskiej obecności w Brazylii. W wyniku wieloletnich starań lokalnej społeczności oraz organizacji polonijnych, język polski został tam oficjalnie uznany za język pomocniczy w administracji. Oznacza to, że obok portugalskiego może być używany w kontaktach urzędowych, edukacji czy kulturze.

Spacerując po Aurei czy innych miejscowościach regionu, można natknąć się na polskie napisy, szyldy czy reklamy. W wielu domach mówi się po polsku - często w formie archaicznej, przypominającej język używany przez przodków sprzed ponad stu lat.

Aurea w stanie Rio Grande do Sul

Rola organizacji polonijnych

Uznanie języka polskiego w Aurei nie byłoby możliwe bez wsparcia organizacji takich jak Wspólnota Polska czy brazylijskiej Polonii. Kluczową rolę odegrały działania aktywistów oraz lokalnych liderów, którzy zabiegali o zachowanie językowego dziedzictwa. Dzięki ich staraniom polski nie tylko przetrwał, ale zyskał formalny status, co bez wątpienia stanowi rzadki przypadek w skali świata.