Czołowe zderzenie z wozem strażackim. 22-latek nie żyje

Do wypadku doszło w sobotę (2 maja) około godz. 15 na trasie Nowa Karczma – Grabówko

22-letni kierowca volkswagena zjechał na przeciwległy pas i uderzył w wóz OSP

Pojazd strażaków marki Scania jechał prawidłowo

Kierowca osobówki zmarł na miejscu wypadku

W sobotę (2 maja) pod Kościerzyną doszło do tragicznego wypadku. Około godziny 15 na trasie z Nowej Karczmy do Grabówka samochód osobowy zderzył się czołowo z wozem OSP Grabowo Kościerskie. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Passat, 22-letni mieszkaniec powiatu gdańskiego, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym marki Scania - informują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

22-letni kierowca osobówki, pomimo podjętej na miejscu reanimacji, zmarł. Pasażer tego pojazdu, 20-letni mieszkaniec powiatu gdańskiego, został przetransportowany do szpitala w Gdańsku. Samochodem ciężarowym kierował 41-letni mężczyzna. Wiadomo, że był trzeźwy.

Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku są obecnie wyjaśniane.

Żaden ze strażaków nie został ranny. Jak informuje portal weekend.fm, druhowie OSP jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka.