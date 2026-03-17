Ewa Gawryluk jest starsza od swojego męża o 16 lat. To duża różnica wieku? Nie dla nich!

Ewa Gawryluk, gwiazda serialu "Na Wspólnej", po głośnym rozstaniu z pierwszym mężem nie spodziewała się, że los jeszcze tak ją zaskoczy. Dziś aktorka znów jest szczęśliwa u boku drugiego męża - Piotra Domanieckiego. Przypomnijmy: przez ponad 20 lat Gawryluk była żoną aktora Waldemara Błaszczyka. Para doczekała się córki i uchodziła za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie. W 2021 roku ich związek jednak się zakończył. Aktorka zapewniała wtedy, że rozstali się w zgodzie i nadal mają dobre relacje.

W życiu gwiazdy szybko pojawiła się nowa miłość. Wybrankiem aktorki okazał się Piotr Domaniecki - trener bramkarzy, absolwent warszawskiego AWF-u, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i wielki pasjonat lotnictwa. To właśnie on skradł serce serialowej Ewy Hoffer.

Jak się poznali?

Historia ich poznania brzmi jak scena z romantycznej komedii! Jak opowiadała sama aktorka, spotkali się przypadkiem na lotnisku. Po nocnych zdjęciach była zmęczona i – jak żartowała – wyglądała "jak sierota z resztkami makijażu". Domaniecki bezinteresownie pomógł jej wtedy znaleźć taksówkę. Ten drobny gest zapoczątkował wielką miłość.

Początkowo zakochani trzymali swój związek w tajemnicy, ale w końcu aktorka przestała ukrywać szczęście. Para coraz częściej pokazywała się razem publicznie, a w końcu powiedziała sobie "tak". Dziś Gawryluk nie kryje, że drugie małżeństwo wygląda zupełnie inaczej niż pierwsze. Jak przyznała gwiazda, kiedy wchodzi się w związek po raz drugi, ma się już większe doświadczenie i dokładnie wie, czego się chce. Wszystko wskazuje na to, że u boku Piotra Domanieckiego aktorka naprawdę odnalazła spokój i miłość - choć zakochanych dzieli spora różnica wieku.

Aktorka jest o 16 lat starsza od męża

Ewa Gawryluk w grudniu zeszłego roku skończyła 58 lat, a jej wybranek jest od niej młodszy o 16. Czy to problem? Oczywiście, że nie.

Nie metryka jest ważna, ale emocje i uczucia. Żyjemy w czasach, w których króluje przyzwolenie na to, żeby mężczyzna był dużo starszy od partnerki. W drugą stronę to już jest sensacja. Między nami jest 16 lat różnicy - opowiadała aktorka w rozmowie z "Vivą".

Jej mąż w tym samym wywiadzie dodał:

W show-biznesie palmę pierwszeństwa w tym zakresie dzierżą Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner. Dzięki nim nas o to nikt nie pyta.

Gawryluk ma sporo przemyśleń na temat kobiet w swoim wieku i ich relacji. Wyznała, że "po 50 można mieć wspaniały związek z młodszym mężczyzną"!

Ludzie myślą, że jak kobieta przekroczyła pięćdziesiątkę, wypuściła z domu dorosłe dzieci, to już musi usiąść i tylko na wnuki czekać. A przecież życie się nie kończy razem z menopauzą. Dojrzałe kobiety mają swoje zainteresowania, życie zawodowe, pracują, są ciekawe świata i ciekawe dla świata. I tak, po pięćdziesiątce można mieć wspaniały związek z młodszym mężczyzną. Świat się zmienia, jesteśmy coraz starsi, żyjemy coraz dłużej, a dla kobiet w moim wieku jest wciąż tak mało miejsca - podkreśliła aktorka.

