Kaczorowska już zamieszkała z Rogacewiczem w nowym domu. Pokazała łazienkę. Pachnie luksusem

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, popularna para z "Tańca z Gwiazdami", w końcu zamieszkali razem.

Tancerka pochwaliła się wnętrzami nowego domu, w tym zachwycającą łazienką.

Odkryj szczegóły ich marmurowej łazienki i dowiedz się, co najbardziej urzekło Kaczorowską!

Agnieszka Kaczorowska i Rogacewicz w nowym domu

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od kilku miesięcy są jedną z najpopularniejszych par polskiego show biznesu. Wszystko za sprawą emocjonującego udziału pary w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie już w pierwszym odcinku ogłosili swój związek soczystym pocałunkiem przed kamerami. Potem zachwycali widzów show popisami tanecznymi pełnymi namiętności i intymności. Choć Kaczorowska i Rogacewicz nieoczekiwanie odpadli z "Tańca z gwiazdami", to szybko znaleźli sposób, aby nie zniknąć również z pamięci swoich fanów i ogłosili, że pracują nad autorskim spektaklem tanecznym o tytule "7", z którym ruszyli w Polskę. Poza sprawami zawodowymi para ogarniała również prace wykończeniowe w swoim nowym domu. Agnieszka Kaczorowska co jakiś czas wrzucała na Instastories kadry z kolejnych etapów wicia gniazdka. Teraz okazuje się, że Kaczorowska i Rogacewicz w końcu zamieszkali w nowym domu. 16 stycznia Kaczorowska wyjawiła, że zamieszkała wraz z partnerem we wspólnym domu.

Po próbie wracam do domku – do nowego domku. Nie zdążyłam wam zaktualizować. Przed świętami udało się – co prawda trochę na budowę, ale udało się przeprowadzić. (...) Życie na kartonach i codzienne sprzątanie, i próba odnalezienia się w tej bardzo dziwnej sytuacji. No ale małymi kroczkami do przodu

- mówiła tancerka na InstaStories.

Kaczorowska pokazała wnętrza nowego domu. Jest zachwycona łazienką

Agnieszka Kaczorowska w swoim ostatnich Instastories uchyliła rąbka tajemnicy i pochwaliła się swoim fanom wnętrzami swojego nowego domu, a dokładniej - łazienką.

Idę zobaczyć, bo dzisiaj kamieniarz miał kłaść blaty, więc wszystko wam dziś pokażę

- mówiła w kolejnych filmikach dodanych na Instagramie. I w końcu pokazała wnętrze łazienki. Na podłodze i na jednej ze ścian nad wanną dominuje marmur. Blat na szafce jest wykonany z tego samego materiału, co zachwyciło tancerkę. Agnieszka nie kryje także, że bardzo podobają jej się baterie, które wybrali do łazienki.

Jestem absolutnie zakochana w tej armaturze. Wanna, toaleta i będzie też umywalka. I te baterie są takie piękne. Mają super nieoczywisty kolor. Są takie trochę grafitowe, miedziane

- dodaje tancerka.

Zobacz w galerii poniżej tekstu wnętrza nowego domu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza.