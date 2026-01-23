Kaczorowska chciała być "nołnejmem", ale weszła do apteki i zmieniła zdanie. "To jest przyjemne"

Agnieszka Kaczorowska starszej widowni jest znana przede wszystkim z serialu "Klan", w którym gra od najmłodszych lat. W ostatnim czasie celebrytce z pewnością przybyło jednak "fanów", a przynajmniej tych, którzy ją kojarzą, a to ze względu na liczne afery w życiu prywatnym. Głośny rozwód z Maciejem Pelą, nowy związek z Marcinem Rogacewiczem, z którym obściskiwała się na parkiecie podczas programu "Taniec z Gwiazdami", w końcu liczne wywiady, w których z jednej strony prosi o uszanowanie prywatności, zaś z drugiej ze szczegółami opowiada o życiu osobistym. Teraz Kaczorowska znów postanowiła udzielić wywiadu, w którym opowiedziała nieco więcej o swojej codzienności. Okazuje się, że bywają momenty, kiedy wolałaby być "nołnejmem" (osobą nieznaną - red).

- Ludzie do nas podchodzą, mówią miłe rzeczy i to jest takie przyjemne. Kiedy jesteś na świeczniku, no to ma plusy i minusy, i czasami masz ochotę się schować, masz ochotę być "nonamem" i żeby nikt cię nie znał - stwierdziła Agnieszka Kaczorowska w podcaście "Dobrze powiedziane", w którym wystąpiła razem z Marcinem Rogacewiczem.

To jednak nie wszystko, bo po wizycie w aptece celebrytka stwierdziła, że jednak ta sława nie jest taka zła. Swoje "trzy grosze" dorzucił także aktor i prywatnie jej ukochany. Szczegóły poniżej.

Kaczorowska i Rogacewicz opowiadają o sławie. "Wybraliśmy taką robotę" vs. "Nie masz do końca prywatności"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz rozprawiali o życiu w blasku fleszy oraz o tym, jak to, czym zajmują się zawodowo, wpływa na ich życie prywatne. Aktor stwierdził w podcaście, że sami taką robotę wybrali, więc gdy zaczynają coś robić, to ludzie będą to oceniać. Dodał, że to "bardzo dobrze", by widzowie mówili szczerze, a on "chętnie pozna ich opinię". Co na to tancerka?

- Zdarza się taka miła sytuacja, że w zwykłej aptece prosisz o lekarstwa i pani mówi: wszystkiego dobrego, pani Agnieszko. Taka zwykła rzecz. I z jednej strony nie masz do końca prywatności, ale z drugiej strony to wszystko, co miłe od ludzi się dostaje, można się poczuć, żyjąc w Warszawie, jakbym żyła w jakiejś małej wiosce, gdzie każdy siebie zna i mówi do siebie po imieniu. To bywa bardzo miłe - podsumowała Agnieszka Kaczorowska.

Para wkrótce rusza w trasę ze swoim spektaklem tanecznym, a obecnie promuje audioserial, w którym oboje wzięli udział. Należy się wiec spodziewać, że Kaczorowska i Rogacewicz będą w najbliższym czasie pojawiać się na ekranach i w audycjach jeszcze częściej niż zwykle. Fani nie mogą się już doczekać.

