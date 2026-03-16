Natsu po rozmowie z Iwoną Pavlović. Influencerka zdradza kulisy ich spotkania

Natsu w "Tańcu z gwiazdami"

Natsu udowodniła swój talent i po fali negatywnych komentarzy jurorów z poprzedniego tygodnia, pokazała największy postęp w 18. edycji show. Za sambę do piosenki „Fleciki” Kayah, influencerka zdobyła aż 42 punkty. W trzecim odcinku występy oceniało pięciu sędziów, co dawało szansę na zdobycie maksymalnie 50 punktów. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zaprezentowali rumbę, za którą otrzymali najwyższe możliwe noty od całej komisji.

Iwona Pavlović rozmawiała z Natsu za kulisami

Podczas oceny występu Natsu, Iwona Pavlović zdradziła, że po niedzielnym programie, w którym przyznała jej zaledwie dwa punkty, spotkała się z influencerką, by udzielić jej lekcji chodzenia. Karczmarczyk podzieliła się szczegółami tego spotkania. Okazało się, że nie należało ono do najłatwiejszych. Oprócz ćwiczeń z poruszania się, panie odbyły również poważną i osobistą rozmowę, której detali Natsu woli nie ujawniać.

Natsu o spotkaniu z Iwoną Pavlović: „Było mi ciężko”

W rozmowie z portalem Eska, Natsu opowiedziała o spotkaniu z Iwoną Pavlović, do którego doszło za kulisami programu „Demakijaż” Krzysztofa Ibisza. Przewodnicząca jury „Tańca z gwiazdami” gościła tam z Rafałem Maserakiem, a Natalia pojawiła się ze swoją mamą. Przerwa w nagraniach okazała się idealną okazją do szczerej wymiany zdań i nauki chodzenia, co pomogło Natsu poczuć się pewniej na tanecznym parkiecie.

Przypadkiem spotkałyśmy się, bo obie byłyśmy w programie Krzysztofa Ibisza. Miałyśmy chwilę w trakcie przerwy. Pani Iwona poprosiła, żebyśmy zostały na osobności, nauczyła mnie chodzić, chwilę porozmawialiśmy. To była taka prywatna rozmowa, wiec nie będę jej przytaczać, natomiast doceniam to, choć nie ukrywam, że było mi też ciężko. Nie dość, że dostałam w niedzielę w kość, to jeszcze taką lekcję w poniedziałek, ale postarałam się to przekuć w pozytyw i popracować jeszcze więcej - opowiedziała reporterowi Eski.

Efekty tej rozmowy były bardzo widoczne, a Karczmarczyk z pewnością zrobiła ogromny krok naprzód.

Natsu załamana po ocenach. Jaki ma typ faceta?

