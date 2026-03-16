Gigantyczne kolejki w Biedronce, Polacy obkupią się na tych promocjach. Masło za darmo, kawa za półdarmo, a majonez gratis! Promocje na Wielkanoc

Karolina Piątkowska
2026-03-16 13:06

W Biedronce zapanowała Wielkanoc. Sieć przygotowała olbrzymie promocje dla swoich klientów. Jest w czym wybierać. Promocje w Biedronce mogą pomóc w przygotowaniu się do Wielkanocy. W sumie zaoszczędzić można setki złotych. Niektóre produkty z promocji Biedronki warto kupić już teraz. Masło, kawa czy majonez z powodzeniem wytrzymają do Wielkanocy, a w promocji możesz je zgarnąć praktycznie za darmo.

Fronton sklepu Biedronka z charakterystycznym logo uśmiechniętej biedronki i żółtym napisem "Codziennie niskie ceny".
  • Wielkanoc to spory wydatek, ale Biedronka przygotowała promocje, by odciążyć domowy budżet.
  • Skorzystaj z rabatów 1+1 i 2+1 na masło, majonez Madero oraz czekolady Milka.
  • Kawy Tchibo, Eduscho i Cafe D'Or kupisz z atrakcyjnymi zniżkami na drugi produkt.
  • Nie przegap okazji, by zaoszczędzić na świątecznych zakupach – sprawdź szczegóły promocji!

Biedronka kusi promocjami na Wielkanoc. Ogromne rabaty do zgarnięcia

Przygotowanie świąt potrafi nieźle obciążyć domowy budżet. Według danych IBRIS średnie wydatki Polaków na święta w ubiegłym roku wyniosły ponad 900 zł. W 2026 może to być jeszcze więcej, a wiele osób szacuje, że Wielkanoc będzie ich kosztować nawet 1500 zł. W takiej sytuacji poszukiwanie promocji wydaje się być logicznym rozwiązaniem. Najnowsza gazetka promocyjna Biedronki skupia się na przecenach i rabatach produktów żywieniowych, które stanowią podstawę Wielkanocy. To świetna okazja, aby część artykułów kupić już teraz i zaoszczędzić. 

Majonez, masło i czekolada gratis. Promocje Biedronki 

Przyszykowania do świąt do przede wszystkim zapasy. W takiej sytuacji często kupuje się więcej niż jedną sztukę danego towaru. Biedronka to wie i dlatego też często ogłasza promocje 1+1 lub 2+1. Oznacza to, że kupując kilka sztuk wybranego towaru jeden z nich otrzymujemy za darmo. W tym tygodniu tego rodzaju promocja objęła wszystkie masła w kostkach. Kupując 6 sztuk 3 z nich otrzymamy za darmo. Promocja obejmuje zarówno masło Mleczna Dolina, Mlekovita, a także masło extra w Polskiej Mleczarni. Za darmo można zgarnąć również jeden z największych symboli Wielkanocy, czyli Majonez. W promocji 2+1 znalazły się bowiem wszystkie produkty marki własnej Biedronki Madero. Można je dowolnie mieszać, a w puli produktów objętych rabatami jest właśnie majonej, różnego rodzaju sosu, a także ketchup. Za przysłowiowe darmo można także zdobyć czekoladę. Kupując 3 produkty marki Milka, jeden z nich otrzymamy za darmo. 

Promocje w Biedronce. Kawa za półdarmo

Warto zainteresować się także najnowszą promocją Biedronki na kawy. Wszystkie kawy Tchibo i Eduscho znalazły się w promocji: drugi produkt 60 proc. taniej. Rabatami objęto także kawy rozpuszczalna Cafe D'Or. W tym przypadku drugi produkt będzie tańszy o 40 proc.  

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
