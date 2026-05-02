Grillowanie w rytmie slow – łosoś w roli głównej

Coraz częściej bohaterem tego kulinarnego rytuału jest łosoś – ryba, którą Polacy naprawdę polubili. Z raportu Marine Stewardship Council „Co wiemy o dzikim łososiu?” wynika, że aż 92% z nas uwzględnia go w swojej diecie, a ponad połowa sięga po niego przynajmniej raz w miesiącu.

Najczęściej łososia pieczemy, smażymy lub przygotowujemy na parze – tak robi 52,7% badanych. Chętnie dodajemy go także do sałatek (ponad 35%) i makaronów (blisko 25%). Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawia się również w grillowym menu.

Dlaczego łosoś to idealny wybór na sezon grillowy?

Łosoś doskonale sprawdza się podczas spontanicznego grillowania – można przygotować go w kilka minut, świetnie komponuje się z lekkimi, sezonowymi dodatkami i równie dobrze smakuje na ciepło, jak i na zimno. Jego delikatne mięso łatwo chłonie aromaty marynat, a na ruszcie nabiera charakterystycznej, lekko dymnej nuty.

Dodatkowy plus? To wybór, który może być bardziej świadomy. Niebieski certyfikat MSC oznacza rybę dziką ze zrównoważonych połowów, a zielony ASC – produkt pochodzący z odpowiedzialnej hodowli.

Dziki czy hodowlany – co wrzucić na ruszt?

Choć na co dzień częściej jemy łososia hodowlanego (ok. 30%), wielu z nas deklaruje, że chętniej sięgnęłoby po dzikiego (ok. 12%) – przede wszystkim ze względu na smak i postrzeganą jakość.

Jak je rozróżnić? Pomocne są oznaczenia na opakowaniach. Oprócz certyfikatów warto zwracać uwagę na określenia „dziki” lub „wyhodowany”. Istotne jest także nazewnictwo:

„pacyficzny” lub „alaskański” – zazwyczaj dziki,

„atlantycki”, „norweski”, „islandzki” czy „szkocki” – najczęściej hodowlany.

Sekrety idealnej ryby z grilla

Grillowanie ryb nie wymaga mistrzostwa – wystarczy kilka prostych zasad:

grilluj rybę skórą do dołu,

nie trzymaj jej na ogniu zbyt długo,

wykorzystuj cytrusy lub koszyki grillowe, by uniknąć przywierania,

jeśli chcesz pójść o krok dalej – eksperymentuj z marynatami, od cytrusowych po orientalne.

Przepis na grillowe wow: szaszłyki z dzikiego łososia

To propozycja idealna na początek sezonu – szybka, efektowna i pełna smaku.

Autor przepisu: Shannon Bennett Liczba porcji: 4

Składniki

Łosoś:

4 filety z dzikiego łososia (z certyfikatem MSC)

50 ml sosu ostrygowego

50 ml sosu rybnego

sok z 1 limonki

50 ml oliwy

sól morska

Majonez chrzanowy:

2 żółtka

1 łyżka musztardy Dijon

2,5 łyżki octu sherry

300 ml oleju z pestek winogron

sok z ½ cytryny

80 g świeżego chrzanu

Sałatka ziołowa:

natka pietruszki, rukiew wodna, kolendra

oliwa, sok z cytryny, sól, pieprz

Przygotowanie

Zmiksuj składniki majonezu, stopniowo dodając olej, aż powstanie gęsty sos. Na koniec dodaj chrzan i cytrynę. Pokrój łososia w paski, nabij na patyczki i zamarynuj przez 5-10 minut. Grilluj krótko – 2-3 minuty z każdej strony. Wymieszaj zioła z oliwą i cytryną. Podawaj szaszłyki z majonezem i sałatką.

Efekt? Soczysty, aromatyczny łosoś z nutą umami i świeżym, ziołowym kontrapunktem.

i Autor: Marine Stewardship Council / Materiały prasowe

Lekka klasyka w nowej odsłonie: sałatka z łososiem, mango i wakame

Idealna jako dodatek do grillowanych dań albo lekka propozycja na szybki lunch czy kolację na tarasie. Świeża, lekko egzotyczna i gotowa w kilkanaście minut.

Autor przepisu: Rie Laursen Liczba porcji: 2

Składniki

100 g łososia wędzonego na zimno (z certyfikatem MSC)

100 g wodorostów wakame

1 mini sałata rzymska

1 awokado

1 mango

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki sezamu

sól do smaku

Przygotowanie

Umyj i drobno posiekaj sałatę, a następnie rozłóż ją do dwóch misek. Awokado pokrój w kostkę, skrop sokiem z cytryny i lekko dopraw solą. Mango obierz, usuń pestkę i pokrój miąższ w drobną kostkę. Łososia pokrój na mniejsze kawałki. Delikatnie wymieszaj awokado, mango, łososia oraz wodorosty wakame, a następnie przełóż na przygotowaną sałatę. Sezam upraż na suchej patelni przez ok. 2 minuty i posyp nim gotowe danie