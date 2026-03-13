Wystrzałowe buty na wiosnę w promocji CCC. Ten model to legenda sama w sobie. Tylko 54 zł, a ludzie będą się Ciebie pytać, gdzie kupiłaś

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-03-13 10:39

Wygodne buty to podstawa każdej pory roku. Wiosną szukamy lekkiego obuwia, które będzie pasować zarówno do pracy, na spacer lub na zakupy. W promocji CCC znajdziesz przepiękne buty, które łączą w sobie kobiecą elegancję z wygodą i komfortem. Na wyprzedaży kosztują mniej niż 60 zł. Ten model z pewnością będzie jednym z trendów wiosny 2026.

Sklepy CCC

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Sklepy CCC
  • Wiosenne wyprzedaże w CCC to idealna okazja, by upolować modne i wygodne obuwie na nadchodzący sezon.
  • Klasyczne sneakersy to ponadczasowy wybór, który pasuje do wielu stylizacji i zapewnia komfort na co dzień.
  • Półbuty damskie Jenny Fairy z przewiewnej siateczki i na koturnie to hit wyprzedaży w C

Wielkie wyprzedaże CCC. Te buty damskie podbiją polskie ulice. Kosztują mniej niż 60 zł

Wiosna to czas sezonowych wyprzedaży. W wielu sklepach znajdziesz przeceniony asortyment. To świetna okazja, aby wybrać się na zakupy i upolować modowe perełki. Sklepy CCC w tym roku przygotowały wyjątkową gratkę dla swoich klientów. Podczas wiosennych wyprzedaży znajdziesz nie tylko produkty z zeszłego sezonu, ale również modele butów idealnych na wiosnę. Gdy dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze chętnie wybieramy lekkie i wygodne buty. Ważne jest to, aby nie obcierały one stóp i można byłoby w nich przechodzić długie godziny. Te warunki najczęściej spełniają klasyczne sneakersy. To jedne z najmodniejszych butów na wiosnę. Są ponadczasowe i pasują praktycznie do wszystkiego. 

Na wyprzedaży CCC znajdziesz wyjątkowe sneakersy z małym twistem. Półbuty damskie Jenny Fairy to połączenie klasyki z nowoczesnością. Przewiewna siateczka sprawia, że stopy się nie pocą, a buty są lekkie. Niewielki koturn dodaje kilku centymetrów i wyszczupla noc. Model z promocji CCC będzie świetnie pasować zarówno do Twoich ulubionych jeansów, jak i do zwiewnej, wiosennej sukienki. Półbuty damskie Jenny Fairy w promocji CCC kosztują 53,99 zł. - Odkryj lekkość i styl z półbutami Jenny Fairy, które staną się kluczowym elementem Twoich casualowych zestawów. Białe, wsuwane półbuty, wykonane z włókienniczego materiału, zapewniają komfort na co dzień, zachowując przy tym świeży i modny wygląd. Obcas–koturn to synonim stabilności, a okrągły nosek gwarantuje przestrzeń dla palców. Ich uniwersalny kolor łatwo dopasujesz do szerokiej gamy outfitów – od ulubionych jeansów po letnie sukienki. Jenny Fairy to wybór dla kobiet ceniących modę i wygodę w jednym! - opisuje ten model producent. 

Jenny fairy

i

Autor: Jenny fairy/ Materiały prasowe
Przeczytaj także:
Zjedz, a resztki wetrzyj w zamszowe buty przed wyjściem z domu. Będą odporne na…
Super Express Google News
Perfumy do daty urodzenia
Galeria zdjęć 12
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BUTY DAMSKIE CCC
CCC
PROMOCJE W CCC
CCC WYPRZEDAŻE