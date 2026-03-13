Wystrzałowe buty na wiosnę w promocji CCC. Ten model to legenda sama w sobie. Tylko 54 zł, a ludzie będą się Ciebie pytać, gdzie kupiłaś

Wiosenne wyprzedaże w CCC to idealna okazja, by upolować modne i wygodne obuwie na nadchodzący sezon.

Klasyczne sneakersy to ponadczasowy wybór, który pasuje do wielu stylizacji i zapewnia komfort na co dzień.

Półbuty damskie Jenny Fairy z przewiewnej siateczki i na koturnie to hit wyprzedaży w C

Wielkie wyprzedaże CCC. Te buty damskie podbiją polskie ulice. Kosztują mniej niż 60 zł

Wiosna to czas sezonowych wyprzedaży. W wielu sklepach znajdziesz przeceniony asortyment. To świetna okazja, aby wybrać się na zakupy i upolować modowe perełki. Sklepy CCC w tym roku przygotowały wyjątkową gratkę dla swoich klientów. Podczas wiosennych wyprzedaży znajdziesz nie tylko produkty z zeszłego sezonu, ale również modele butów idealnych na wiosnę. Gdy dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze chętnie wybieramy lekkie i wygodne buty. Ważne jest to, aby nie obcierały one stóp i można byłoby w nich przechodzić długie godziny. Te warunki najczęściej spełniają klasyczne sneakersy. To jedne z najmodniejszych butów na wiosnę. Są ponadczasowe i pasują praktycznie do wszystkiego.

Na wyprzedaży CCC znajdziesz wyjątkowe sneakersy z małym twistem. Półbuty damskie Jenny Fairy to połączenie klasyki z nowoczesnością. Przewiewna siateczka sprawia, że stopy się nie pocą, a buty są lekkie. Niewielki koturn dodaje kilku centymetrów i wyszczupla noc. Model z promocji CCC będzie świetnie pasować zarówno do Twoich ulubionych jeansów, jak i do zwiewnej, wiosennej sukienki. Półbuty damskie Jenny Fairy w promocji CCC kosztują 53,99 zł. - Odkryj lekkość i styl z półbutami Jenny Fairy, które staną się kluczowym elementem Twoich casualowych zestawów. Białe, wsuwane półbuty, wykonane z włókienniczego materiału, zapewniają komfort na co dzień, zachowując przy tym świeży i modny wygląd. Obcas–koturn to synonim stabilności, a okrągły nosek gwarantuje przestrzeń dla palców. Ich uniwersalny kolor łatwo dopasujesz do szerokiej gamy outfitów – od ulubionych jeansów po letnie sukienki. Jenny Fairy to wybór dla kobiet ceniących modę i wygodę w jednym! - opisuje ten model producent.

i Autor: Jenny fairy/ Materiały prasowe